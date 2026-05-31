Téhéran assure que ses forces armées exercent un contrôle total sur le détroit d’Ormuz

Le quartier général central Khatam al-Anbiya, principal commandement militaire iranien, a déclaré samedi que les forces armées iraniennes exerçaient un contrôle total sur le détroit d’Ormuz, a rapporté l’agence de presse officielle IRNA.
Dans un communiqué, le quartier général a souligné que, pour emprunter cette voie navigable, tous les navires, y compris les navires commerciaux et les pétroliers, étaient tenus de circuler exclusivement sur les routes désignées par l’Iran et d’obtenir une autorisation de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).
Le quartier général a averti que les forces armées iraniennes répondraient à toute action de navires militaires visant à interférer avec la gestion du détroit ou à perturber la circulation qui y transite.
Par ailleurs, la marine du CGRI a indiqué samedi que vingt navires avaient traversé le détroit au cours des dernières 24 heures en coordination avec ses forces et les autorités maritimes iraniennes, selon l’agence de presse semi-officielle Fars.
Fars a cité des responsables de la marine du CGRI affirmant que ces navires avaient été autorisés à traverser le détroit en raison des besoins de leurs pays en produits tels que les engrais chimiques.
L’Iran a renforcé son contrôle sur le détroit à partir du 28 février, lorsqu’il a interdit le passage sécurisé des navires appartenant à Israël et aux Etats-Unis ou qui leur étaient affiliés, à la suite de frappes conjointes menées contre le territoire iranien.
Les Etats-Unis ont également imposé un blocus naval dans le détroit, empêchant les navires à destination et en provenance des ports iraniens d’emprunter cette voie navigable.
Mise en garde contre toute ingérence américaine dans la gestion du détroit d’Ormuz
La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a averti samedi que toute ingérence américaine dans la « gestion » du détroit d’Ormuz entraînerait une « réponse militaire stricte ».
Selon des enregistrements d’une chaîne de radio maritime publique fournis à Xinhua par les membres d’équipage de navires bloqués près de la voie navigable stratégique, la marine du CGRI a émis un avertissement aux navires opérant dans le golfe Persique et le golfe d’Oman, leur notifiant que le détroit d’Ormuz reste fermé et que le transit n’est autorisé qu’avec l’autorisation de la marine du CGRI et par les routes désignées par la République islamique d’Iran.
L’avertissement ajoute que toute violation de la réglementation mettrait gravement en danger la sécurité maritime.
Dans l’émission radiophonique, la marine du CGRI a également mis en garde contre toute action de la marine américaine visant à interférer dans « la gestion du détroit d’Ormuz ou à perturber la navigation », affirmant que cela entraînerait une action militaire stricte.
Auparavant, le président américain Donald Trump avait annoncé vendredi qu’il lèverait le blocus américain contre les navires iraniens dans le détroit d’Ormuz.
Cependant, un avis publié le même jour par le Centre d’information maritime conjoint (JMIC) par l’intermédiaire des Opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni a indiqué que le blocus américain des ports iraniens reste en vigueur et qu’il est interdit aux navires d’entrer ou de sortir des ports iraniens.
Xinhua