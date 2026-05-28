Exaspéré, Trump menace de « faire sauter » Oman en raison de ses liens avec l’Iran

Trump a proféré une menace militaire directe contre Oman si ce pays cherchait à coopérer avec l’Iran pour contrôler les voies maritimes vitales pour le transport de l’énergie à l’échelle mondiale.
« Oman devra se comporter comme tous les autres pays, sinon nous les ferons sauter », a affirmé Trump lorsqu’on l’a interrogé sur la possibilité d’accepter un accord à court terme qui permettrait à Téhéran et à Mascate de gérer conjointement le détroit.
Il a souligné : « Ce sont des eaux internationales. Personne n’a le droit de les contrôler. Nous surveillerons ces eaux. »
Le président américain a menacé Oman après des discussions sur une possible taxation du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz. Ces propos s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions régionales liées à la guerre israélo-américaine contre l’Iran. Oman, médiateur traditionnel dans la région, se retrouve au cœur de rivalités diplomatiques.
Donald Trump a suscité une vive polémique le 27 mai après avoir proféré des menaces directes contre Oman, dans un contexte de fortes tensions liées à la guerre en cours contre l’Iran. Selon plusieurs responsables américains, ces déclarations traduisent une exaspération croissante de l’administration envers le rôle de Mascate dans la crise régionale.
Donald Trump a affirmé qu’il « ferait sauter » Oman, si le sultanat venait à coopérer avec l’Iran pour instaurer une taxe sur les navires transitant par le détroit d’Ormuz. Ce projet s’inscrirait dans un éventuel accord visant à encadrer les flux maritimes dans cette zone stratégique, essentielle au commerce mondial de l’énergie. Le président américain a insisté sur le fait que le détroit devait rester « ouvert à tous », ajoutant qu’il s’agissait « des eaux internationales ».
Des propos qui traduisent une exaspération
Dans une déclaration particulièrement virulente, il a averti que « si Oman se comporte comme tout le monde, ou alors nous devrons les faire sauter ». Ces propos ont immédiatement alimenté les inquiétudes diplomatiques, alors que la région reste marquée par une instabilité persistante liée au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran.
Le détroit d’Ormuz, étroit passage maritime entre le Golfe et l’océan Indien, revêt une importance stratégique majeure. L’Iran et Oman sont les deux seuls pays à en contrôler les accès maritimes directs, ce qui confère à Mascate un rôle central dans toute tentative de régulation ou de taxation du trafic naval. Des experts juridiques estiment toutefois que des mécanismes indirects de tarification pourraient être envisagés dans le cadre du droit maritime international.
Historiquement, Oman s’est imposé comme un médiateur clé dans les tensions régionales, maintenant des relations équilibrées avec Téhéran et Washington. Le sultanat avait notamment facilité des échanges diplomatiques avant l’escalade militaire de 2025, tout en appelant régulièrement à la désescalade. Cette posture de neutralité active lui a longtemps permis de jouer un rôle d’intermédiaire discret, mais influent.
Cependant, plusieurs responsables américains estiment que Mascate a récemment durci sa communication sur le conflit, alimentant des frustrations au sein de l’administration Trump. Malgré cela, Oman conserve une relation stratégique avec les États-Unis, notamment à travers l’accès de la marine américaine au port de Duqm.
menace de « faire sauter » Oman en raison de ses liens avec l’Iran