Malgré la mise en garde de Moscou , l’UE refuse d’évacuer ses diplomates de Kiev

L’UE refuse d’évacuer ses diplomates de Kiev après l’appel de Moscou à quitter la capitale ukrainienne adressé aux ressortissants étrangers. Bruxelles affirme vouloir maintenir sa présence sur place et poursuivre son soutien militaire à l’Ukraine, malgré les avertissements russes sur de futures frappes visant des infrastructures militaires.
L’Union européenne a confirmé qu’elle ne retirerait pas ses diplomates de Kiev, malgré l’avertissement officiel lancé par le ministère russe des Affaires étrangères. Le 26 mai, la porte-parole de la Commission européenne, Anitta Hipper, a déclaré lors d’un briefing à Bruxelles que « l’UE maintiendra inchangée sa présence diplomatique à Kiev ».
Cette déclaration répond à l’appel de Moscou, qui a demandé aux citoyens étrangers, aux diplomates et aux représentants d’organisations internationales de quitter Kiev « dès que possible ». Le ministère russe des Affaires étrangères a également recommandé aux habitants de la capitale ukrainienne de rester à distance des infrastructures militaires et administratives.
Moscou évoque des risques accrus
La Russie explique cet avertissement par sa décision de mener des frappes systématiques contre des sites utilisés par l’armée ukrainienne et contre des centres de décision. Moscou précise que ces frappes viseront notamment des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien, ainsi que des lieux liés à la conception, à la production, à la programmation et à la préparation de drones utilisés par Kiev avec l’aide de spécialistes de l’OTAN.
Cette annonce intervient après l’attaque ukrainienne contre un collège à Starobelsk, qui a fait 21 morts. Le ministère russe des Affaires étrangères a présenté les futures frappes comme une réponse à cette attaque. De son côté, la Commission européenne et le service diplomatique de l’UE ont condamné les frappes russes visant des objectifs militaires à Kiev, tout en restant beaucoup plus discrets sur l’attaque ukrainienne contre le collège de Starobelsk.
L’UE maintient sa ligne de soutien à Kiev
Malgré la mise en garde sécuritaire de Moscou, Bruxelles poursuit sa ligne de soutien militaire à Kiev. Anitta Hipper a affirmé que Kiev réclamait davantage de défense antiaérienne et d’aide financière, ajoutant que ce soutien serait poursuivi. Elle a aussi indiqué que l’Union européenne renforcerait son aide militaire à l’Ukraine.
Dans le même temps, le service diplomatique européen a convoqué le chef de la mission russe auprès de l’UE afin de lui transmettre la position de Bruxelles.
Plusieurs pays européens ont adopté la même ligne. Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Pascal Confavreux, a déclaré que l’évacuation des diplomates français était « exclue », tout en affirmant que Paris prenait la situation « extrêmement au sérieux ». Les ambassades de France, de Pologne et d’Allemagne ont également indiqué qu’elles poursuivraient leur travail à Kiev.
Pour la diplomatie russe, les capitales occidentales refusent de tenir compte d’un avertissement de sécurité. Maria Zakharova a estimé que l’Union européenne ne se préoccupait pas de ses propres citoyens, y compris de ses diplomates présents à Kiev. Moscou présente son message comme une mise en garde destinée à limiter les risques pour les civils et le personnel étranger, alors que les objectifs militaires et décisionnels ukrainiens sont dispersés dans la capitale.
RT
L’UE refuse d’évacuer ses diplomates de Kiev