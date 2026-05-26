Le plus grand navire polyvalent de levage lourd entame son voyage inaugural vers l’Égypte et la Jordanie

Le navire polyvalent de levage lourd « Copernicus », le plus grand au monde dans sa catégorie (62 000 tonnes), a effectué samedi son voyage inaugural depuis la zone portuaire de Taicang du port de Suzhou, dans la province chinoise du Jiangsu (est).
Chargé de 95 000 m³ d’équipements, dont des éoliennes, des transformateurs et des grues, il prend la direction de l’Égypte et de la Jordanie pour soutenir les projets des pays participant à l’Initiative « la Ceinture et la Route ».
Long de près de 200 mètres et large de 32,26 mètres, il dispose de 5 vastes cales ouvertes et d’une surface de chargement équivalente à près de 10 terrains de basket internationaux. La cargaison transportée contribuera à plusieurs projets majeurs d’énergie renouvelable en Égypte dans le cadre de la Vision 2030, avec l’objectif d’atteindre 42 % d’énergies renouvelables d’ici à 2040.
Un projet emblématique de coopération verte entre la Chine et l’Égypte.
Xinhua