La Chine dévoile l’équipage de Shenzhou-23 pour la mission vers sa station spatiale

Les astronautes chinois Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan et Li Jiaying, ou Lai Ka-ying en cantonais, participeront à la mission spatiale habitée Shenzhou-23, et M. Zhu sera le commandant, a annoncé samedi l’Agence spatiale des vols habités de Chine.
Le vaisseau spatial habité Shenzhou-23 devrait être lancé dimanche à 23h08 (heure de Beijing) depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, a déclaré Zhang Jingbo, porte-parole de l’agence, lors d’une conférence de presse.
Les trois astronautes sont respectivement ingénieur de vol, pilote de vaisseau spatial et spécialiste de charge utile. M. Zhu a déjà participé à la mission spatiale Shenzhou-16. M. Zhang et Mme Li font respectivement partie des troisième et quatrième promotions d’astronautes et effectueront leur premier vol spatial. Avant d’être sélectionnés, M. Zhang était pilote de l’armée de l’air et Mme Li travaillait au sein des forces de police de Hong Kong.
M. Zhu, premier ingénieur de vol chinois à avoir servi comme commandant, a décrit son équipage comme trois pièces d’un puzzle qui s’emboîtent parfaitement.
« Nous partageons le même état d’esprit et tirons dans la même direction », a-t-il déclaré.
« Passer d’un rêve à sa réalisation est un long chemin pavé de foi et de persévérance », a noté M. Zhang.
Il a donné trois conseils : ancrer ses rêves dans un sol solide, transformer sa passion en résilience face aux difficultés, et lier étroitement ses rêves personnels aux besoins de la patrie.
Mme Li, la première astronaute sélectionnée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, a exprimé sa profonde gratitude pour cette opportunité.
« En tant que simple citoyenne de Hong Kong, pouvoir rejoindre l’équipe des astronautes et être sélectionnée pour cette mission est une chance dont je n’aurais jamais osé rêver. Mon cœur est rempli de gratitude et d’honneur », a-t-elle déclaré.
« Chaque astronaute qui m’entoure est exceptionnel », a-t-elle souligné. « Je me sens vraiment chanceuse d’avoir pu apprendre à leurs côtés, m’entraîner avec eux et devenir leur amie. Leur camaraderie, leurs encouragements et les progrès que nous avons accomplis ensemble ont été extrêmement précieux pour moi. »
Xinhua