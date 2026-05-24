Le Roi du Maroc gracie les supporters sénégalais

À quelques jours de la grande fête musulmane de l’Aïd al-Adha, le roi Mohammed VI a gracié samedi pour « des considérations humaines » les supporters sénégalais emprisonnés au Maroc après les violences survenues à Rabat lors de la finale de la CAN 2025.
Le président sénégalais a annoncé, le 23 mai, la libération des supporters détenus au Maroc après les incidents survenus en marge de la finale de la CAN 2025. Bassirou Diomaye Faye a remercié le roi Mohammed VI pour cette « décision empreinte de clémence et d’humanité » prise à l’occasion de l’Aïd el-Kébir.
Les supporters sénégalais arrêtés après les violences ayant éclaté en marge de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal ont été graciés par le roi Mohammed VI. Une décision annoncée samedi par le cabinet royal marocain, puis saluée par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye.
Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, le chef de l’État sénégalais a confirmé que les ressortissants sénégalais « retenus au Maroc » étaient désormais libres et allaient bientôt retrouver leurs familles grâce à « la Grâce Royale » accordée par le souverain marocain à l’occasion de l’Aïd el-Kébir.
« J’adresse à Sa Majesté mes remerciements les plus sincères pour cette décision empreinte de clémence et d’humanité », a écrit le président sénégalais, soulignant également « la fraternité ancienne » entre le Sénégal et le Maroc.
Le cabinet royal marocain avait auparavant indiqué que cette grâce avait été accordée « pour des considérations humaines », en rappelant les « relations fraternelles séculaires » unissant Rabat et Dakar.
Les incidents étaient survenus lors de la finale de la CAN 2025 disputée à Rabat et remportée 1-0 par le Sénégal face au Maroc. La rencontre avait été marquée par des tensions dans les tribunes ainsi que par la sortie temporaire des joueurs sénégalais du terrain avant la reprise du match.
Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé le retour des supporters à Dakar dans la nuit de samedi à dimanche à bord d’un vol en provenance du Maroc. L’instance a remercié les autorités des deux pays ainsi que les différents acteurs ayant contribué à cette issue.