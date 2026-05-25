Les Etats-Unis sont prêts à reprendre les négociations sur le nucléaire si l’Iran rouvre le détroit d’Ormuz

Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a confirmé que les Etats-Unis étaient prêts à entamer « des négociations très sérieuses » sur le programme nucléaire de Téhéran si ce dernier rouvre le détroit d’Ormuz, a rapporté dimanche The New York Times (NYT).
Selon la même source, ces propos portent à croire que Washington pourrait adopter une approche progressive et accepter un accord provisoire qui ne traiterait pas immédiatement du programme nucléaire iranien.
« On ne peut pas régler une question nucléaire en 72 heures sur un coin de table », a déclaré M. Rubio lors d’un bref entretien accordé au NYT pendant sa visite à New Delhi, capitale de l’Inde.
« Le détroit doit immédiatement être rouvert, puis nous entamerons, selon des paramètres convenus, des négociations très sérieuses sur l’enrichissement, sur l’uranium hautement enrichi et sur leur engagement à ne jamais se doter d’armes nucléaires », a indiqué M. Rubio.
« Cela ne peut pas prendre des années, mais il faudra un certain temps pour régler ces questions techniques », a-t-il ajouté.
Le secrétaire d’Etat a laissé entendre que les Etats-Unis pourraient renouveler leurs menaces d’attaquer l’Iran si les négociations ne portaient pas leurs fruits en l’espace de deux mois.
« En fin de compte, cette approche doit aboutir au résultat que nous souhaitons », a affirmé M. Rubio. « Si ce n’est pas le cas, le président disposera dans 60 jours de toutes les options dont il dispose actuellement. »
Ni les Etats-Unis ni l’Iran n’ont rendu publics les détails sur un éventuel accord par étapes, qui pourrait, selon certains observateurs, priver le président américain Donald Trump d’un avantage dans la suite des négociations.
Xinhua