Esmaeil Baghaei : « les divergences entre l’Iran et les États-Unis sont « profondes et nombreuses »

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a déclaré vendredi que les négociations de paix entre l’Iran et les États-Unis n’étaient pas près d’aboutir à un accord.
« Le processus (diplomatique) en cours et la présence de hauts responsables pakistanais à Téhéran ne signifient pas que nous ayons atteint un tournant ou une situation décisive », a déclaré M. Baghaei à la chaîne de télévision publique IRIB, alors que le chef de l’armée pakistanaise, Asim Munir, et le ministre de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, se trouvent dans la capitale iranienne pour des échanges de messages bilatéraux.
« Nous ne pouvons pas dire que nous avons atteint un point où un accord est proche ; ce n’est pas nécessairement le cas », a-t-il déclaré, soulignant que les divergences entre l’Iran et les États-Unis sont « profondes et nombreuses » et que la diplomatie prend du temps.
M. Baghaei a souligné que les pourparlers avaient pour objectif de mettre fin aux hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban, ajoutant que le programme nucléaire iranien n’est pas à l’ordre du jour à ce stade.
La situation dans le détroit d’Ormuz et les attaques américaines contre les navires liés à l’Iran doivent également être examinées et discutées, a-t-il déclaré.
Vendredi, la chaîne d’information saoudienne Al Arabiya a rapporté en citant des sources bien informées qu’un éventuel accord de paix entre l’Iran et les États-Unis comporterait neuf clauses.
Selon Al Arabiya, le projet prévoit un cessez-le-feu immédiat, complet et inconditionnel sur tous les fronts, des garanties contre les attaques visant les infrastructures militaires, civiles ou économiques, la cessation des opérations militaires et la fin de la guerre médiatique.
Le projet stipule également le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires intérieures, la liberté de navigation dans le golfe, le détroit d’Ormuz et le golfe d’Oman, ainsi que la mise en place d’un mécanisme conjoint de surveillance et de résolution des conflits, d’après la même source.
Source : Xinhua