Le conflit avec l’Iran est impopulaire auprès de la plupart des Américains, comme le montrent des sondages récents qui révèlent une opposition généralisée à travers le pays.
Un récent sondage New York Times/Siena a révélé que 64% des électeurs estiment que la décision d’entrer en guerre contre l’Iran était une erreur, ce qui corrobore les résultats d’autres sondages similaires.
Rosa King, 45 ans, employée de bureau près de Washington D.C., a déclaré à Xinhua qu’elle est « déçue » par un président qui, selon elle, est « contrôlé » par Israël.
Brad Garcia, 34 ans, vendeur de voitures près de Washington D.C., a dit à Xinhua estimer qu’Israël a trop d’influence sur les Etats-Unis.
De plus, selon les sondages, une part importante des jeunes républicains et des indépendants proches des républicains se montrent de plus en plus sceptiques quant à la conduite de la guerre et à son coût financier à long terme.
« M. Trump pensait que l’Iran serait une victoire rapide et facile, et qu’il pourrait négocier avec les nouveaux dirigeants sur place. Rien de tout cela ne s’est avéré », a expliqué à Xinhua Darrell West, chercheur principal à la Brookings Institution.
La réaction négative de l’opinion publique découle d’un manque d’objectifs stratégiques clairs et de graves répercussions économiques. La perturbation du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz a entraîné une flambée de 50% des prix du gaz aux Etats-Unis, faisant chuter la cote de popularité du président Donald Trump à des niveaux historiquement bas.
Par ailleurs, M. Trump a affirmé mercredi que le conflit en Iran touchait à sa fin. « Nous sommes dans les dernières phases de l’Iran », a-t-il confié aux journalistes alors qu’il montait à bord de l’avion présidentiel Air Force One.
« Nous verrons ce qui se passera », a-t-il ajouté. « Soit nous parviendrons à un accord, soit nous prendrons des mesures un peu déplaisantes, mais j’espère que cela n’arrivera pas ».
Xinhua