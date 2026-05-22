Quand les applaudissements couvrent les cris

Entre la Belgique et la France, quatre enquêtes avancent dans une odeur de cave humide et de mémoire pourrie. Les faits évoqués couvriraient plus de vingt ans — de 1997 à 2019. Vingt-deux années de silences avalés, de peurs enterrées, de chambres closes et de nuits que certaines n’ont peut-être jamais vraiment quittées.
Puis les voix ont commencé à remonter à la surface. Une. Puis plusieurs. Puis une foule de récits qui se ressemblent trop pour n’être qu’un hasard.
Aujourd’hui, elles sont une trentaine à accuser Patrick Bruel de violences sexistes et sexuelles. Trente femmes. Trente trajectoires différentes. Trente mémoires cabossées.
Trente blessures qui ne se connaissent pas forcément mais qui, pourtant, semblent parler la même langue obscure.
On peut invoquer tous les éléments de langage possibles, parler d’emballement, de confusion ou de coïncidence. Mais trente femmes ne fabriquent pas le même cauchemar par hasard dans le seul but de regarder brûler une affiche de concert.
Oui, la présomption d’innocence existe. Elle doit exister. Elle est le socle d’une justice digne de ce nom. Mais à force de la brandir comme un bouclier médiatique, certains finissent par l’utiliser comme un anesthésiant collectif. Derrière les communiqués prudents et les phrases calibrées par les avocats, une question continue de ramper dans l’ombre : combien faudra-t-il encore de témoignages avant qu’on accepte de regarder la réalité autrement qu’à travers le filtre de la célébrité ?
Le 17 mai, la procureure de Paris a annoncé le regroupement des plaintes au parquet de Nanterre, compétent en raison du domicile du chanteur. La machine judiciaire commence enfin à bouger. Lentement. Très lentement. Comme si chaque rouage hésitait à toucher à ce que la télévision, les radios et l’industrie culturelle ont passé des décennies à sanctifier. Car en France, certaines vedettes semblent enveloppées d’un vernis étrange : un mélange de nostalgie populaire, de réseaux solides et d’indulgence médiatique capable d’étouffer longtemps l’odeur du désastre.
Dans un tel climat, une seule décision semblerait relever de la décence élémentaire : quitter provisoirement la scène. Annuler les concerts. Suspendre les tournées. Éteindre les projecteurs avant qu’ils ne deviennent obscènes. Non comme un aveu — seule la justice tranche — mais comme une nécessité morale face au poids des accusations. On ne chante pas l’amour devant des foules en liesse pendant qu’une trentaine de femmes décrivent, derrière le rideau, un décor infiniment plus sombre. Il arrive un moment où le silence devient plus respectable que les applaudissements.
Et puis demeure cette autre question, plus sale encore, celle que beaucoup murmurent sans oser la formuler franchement : combien de protections invisibles ont permis à cette affaire de rester si longtemps dans la pénombre ? Dans ce type de dossiers, les célébrités ne marchent jamais seules. Elles avancent entourées d’une garde rapprochée faite de producteurs, de chroniqueurs dociles, d’amitiés politiques ou religieuses, de fidèles médiatiques et d’admirateurs professionnels. Toute une mécanique de protection qui rebaptise les accusations en “polémiques”, les témoignages en “rumeurs”, et les victimes en dommages collatéraux du star-system.
Pendant que certaines femmes tentaient de survivre avec leurs souvenirs, le système, lui, continuait de vendre des refrains, des sourires et des billets de concert. Parce qu’au fond, dans ce pays, le prestige protège parfois mieux que la vérité elle-même.
Tarak Amira