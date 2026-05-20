La guerre , puis finalement non

Trump était revenu de Chine avec le sourire crispé des joueurs de poker qui prétendent avoir gagné alors qu’ils ont laissé leur montre sur la table.
À Washington, on parlait de diplomatie comme on nettoie une scène de crime : gants blancs, phrases propres, odeur de peur sous le parfum des communiqués officiels. La visite à Pékin devait accoucher d’un front commun contre l’Iran. Une démonstration de puissance. Une coalition des géants. Au lieu de cela, les Américains avaient découvert une vieille vérité asiatique : la Chine écoute tout, promet peu et encaisse beaucoup.
Les Gardiens de la révolution continuaient donc leurs danses nerveuses dans le détroit d’Ormuz, frôlant les cargos comme des requins testent une coque avant la morsure. Et Pékin regardait ailleurs. Les pétroliers passaient. Le pétrole coulait. Le business respirait encore. Pourquoi interrompre une guerre qui enrichit tout le monde sauf les morts ?
Puis vint Taïwan. Toujours Taïwan. Cette île minuscule devenue le bouton rouge de la planète.
Xi Jinping accueillit Trump avec cette politesse glaciale des empereurs chinois dans les vieux films de sabre : sourire calme, menace intégrée dans chaque syllabe. Il évoqua le fameux « piège de Thucydide », cette théorie universitaire qui sent la bibliothèque poussiéreuse mais qui finit souvent en charniers fumants. Une puissance dominante. Une puissance montante. Deux prédateurs dans la même cage. Et, au milieu, des peuples transformés en variables géopolitiques.
Le président chinois parla coopération. Prospérité commune. Dialogue. Les mots habituels. Ceux qu’on prononce avant les guerres, jamais après.
Mais derrière le décor diplomatique, une autre conversation semblait s’écrire à l’encre invisible.
Un pacte faustien.
Quelque chose de sale. De tacite. De très humain.
Washington fermerait peut-être les yeux sur l’expansion méthodique de Pékin autour de Taïwan. En échange, la Chine regarderait l’Amérique frapper l’Iran sans trop protester.
Chacun son terrain de chasse. Chacun son cadavre stratégique.
Trump, fidèle à lui-même, souffla ensuite aux journalistes qu’il avait beaucoup parlé de Taïwan « sans engagement ». Traduction géopolitique : tout le monde ment, mais poliment.
Pendant ce temps, dans les sous-sols du Pentagone, les militaires américains ressortaient leurs vieux fantasmes bibliques et leurs noms d’opérations hollywoodiens. Après « Epic Fury », voici « Sledgehammer ». La Massue.
À Washington, ils adorent donner des noms mythologiques aux bombardements. Comme si baptiser une pluie de missiles pouvait lui donner une noblesse.
Le projet était simple : frapper plus fort. Plus précisément. Plus profondément. Forcer Téhéran à revenir à la table des négociations avec la docilité d’un homme qu’on vient de noyer avant de le ranimer.
Toujours les mêmes exigences. Plus de nucléaire. Plus de missiles. Plus de milices. En résumé : plus de dents pour l’Iran dans une région remplie de loups nucléaires.
Israël, lui, attendait déjà dans l’ombre. Car Tel-Aviv vit dans une temporalité différente : celle de l’attaque préventive permanente. Les avions étaient prêts. Les cibles aussi. Il ne manquait que le feu vert américain et quelques avions-ravitailleurs pour transformer le ciel iranien en plafond incandescent.
Alors les experts débattaient sur les plateaux télé. Les stratèges publiaient leurs analyses. Les journalistes parlaient d’équilibre régional avec cette neutralité qu’on utilise pour commenter une autopsie.
Les guerres ont parfois cette sagesse monstrueuse : elles attendent leur heure comme des infections sous la peau.
Aujourd’hui encore, quelque part entre les couloirs du Mossad, les écrans du Pentagone et les salles feutrées des monarchies du Golfe, des hommes décident si l’Iran mérite d’exister autrement qu’à genoux.
Mais Téhéran a appris la leçon que l’Histoire inflige aux nations indociles : ceux qui ne possèdent pas la dissuasion finissent souvent éventrés au nom de la démocratie. L’Irak avait abandonné ses illusions militaires. La Libye avait renoncé. On connaît la suite : des présidents traqués comme des bêtes, des États dissous, des peuples livrés aux milices et aux ruines.
Pendant ce temps, la Corée du Nord possède l’arme absolue. Et personne ne bombarde Pyongyang.
Alors l’Iran avance dans l’obscurité nucléaire comme un homme encerclé dans une ruelle, un couteau à la main, convaincu — peut-être à raison — que dans ce siècle de prédateurs, la paix appartient uniquement à ceux capables de rendre la guerre impossible.
Donald Trump avait parlé comme on dégoupille une grenade dans une salle d’attente.
Mardi, disait-on, l’Iran devait sentir l’odeur du feu et du métal américain. Puis, soudain, le vieux prédateur blond avait remisé les bombardiers au vestiaire des menaces provisoires.
Lundi, il évoqua une évolution « très positive » des discussions avec Téhéran, avec ce sourire de joueur de casino qui prétend aimer la paix tout en gardant le doigt posé sur le bouton rouge. La guerre restait là, tapie dans l’ombre, mais pour quelques heures encore, les missiles furent remplacés par des poignées de main tremblantes et des promesses sous perfusion diplomatique.
Chez Trump, la géopolitique ressemble à une crise de nerfs retransmise en direct : un matin prophète de l’apocalypse, le soir marchand d’espoir sous néons.
Il change d’avis comme certains changent de chaussettes : à la moindre odeur de peur, de sueur ou de défaite.
Tarak Amira