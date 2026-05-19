Poutine à Pékin pour consolider le partenariat russo-chinois

Vladimir Poutine est arrivé à Pékin pour une visite de deux jours. Ce déplacement doit permettre de consolider le partenariat russo-chinois, avec des discussions consacrées à la coopération économique, à l’éducation et aux grands dossiers internationaux, dans un contexte marqué par le renforcement de la coordination entre Moscou et Pékin.
Le Président russe a entamé, le 19 mai, une visite officielle de deux jours en Chine, à l’invitation du président chinois Xi Jinping. Le chef de l’État russe doit séjourner à Pékin les 19 et 20 mai, avec un programme de travail particulièrement dense.
À son arrivée à l’aéroport, le président russe a été accueilli par le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, ainsi que par des représentants diplomatiques russes et chinois. Une garde d’honneur était présente, tandis que des écoliers et des étudiants chinois agitaient des drapeaux russes et chinois. Les jeunes ont scandé en chinois : « Bienvenue ! », dans une atmosphère à la fois protocolaire et chaleureuse.
Vladimir Poutine se déplace à Pékin dans une voiture Aurus noire portant des plaques chinoises et appartenant à l’ambassade de Russie en Chine. Ce véhicule présidentiel a été spécialement acheminé depuis la Russie, comme lors des déplacements habituels du chef de l’État à l’étranger.
Un programme axé sur le partenariat stratégique
Cette visite intervient à l’occasion du 25e anniversaire du Traité russo-chinois de bon voisinage, d’amitié et de coopération. Ce texte demeure l’un des fondements des relations entre Moscou et Pékin.
La séquence officielle doit s’ouvrir par une cérémonie d’accueil sur la place Tian’anmen, avant des discussions entre Vladimir Poutine et Xi Jinping au Palais de l’Assemblée du peuple.
Les deux parties doivent signer une déclaration commune sur le renforcement du partenariat global et de l’interaction stratégique. Près de 40 documents sont attendus dans plusieurs secteurs, notamment l’industrie, le commerce, les transports, la construction, l’énergie nucléaire, l’éducation, le cinéma et la coopération entre agences de presse.
Dans le prolongement de ces échanges, Vladimir Poutine et Xi Jinping doivent également participer à l’ouverture des Années croisées de coopération russo-chinoise dans le domaine de l’éducation. Les deux dirigeants doivent aussi visiter une exposition conjointe de TASS et Xinhua consacrée à l’histoire des relations entre les deux pays.
Des échanges sur les grands dossiers internationaux
Le volet économique occupera une place importante dans cette visite. Le président russe doit rencontrer le Premier ministre chinois Li Qiang afin d’aborder les questions commerciales.
La journée doit se poursuivre par une réception officielle donnée au nom de Xi Jinping, avant un échange en format restreint autour d’un thé.
Le Kremlin perçoit cette discussion comme l’un des moments clés du déplacement, car elle doit permettre à Vladimir Poutine et Xi Jinping d’aborder directement les grands dossiers internationaux les plus actuels. Les deux dirigeants doivent également signer une déclaration liée à la formation d’un monde multipolaire.
Cette visite confirme ainsi la volonté de Moscou et Pékin de maintenir une coordination étroite et de développer un partenariat durable dans un contexte international marqué par de profondes transformations géopolitiques et par la montée d’un ordre mondial multipolaire.
RT