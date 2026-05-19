Etats-Unis : Trois morts dans une attaque contre une mosquée de San Diego

Les meurtriers sont deux adolescents de 17 et 18 ans qui se sont suicidés avant l’arrivée de la police, qui indiquent qu’ils avaient une « rhétorique de haine généralisée » à l’égard des musulmans.
Deux adolescents ont ouvert le feu dans une mosquée de San Diego lundi, tuant trois hommes lors d’une attaque que la police considère comme un crime de haine. Les deux tireurs sont ensuite décédés à quelques rues de la mosquée des suites de blessures par balle qu’ils se sont eux-mêmes infligées.
Aucune menace spécifique n’a été proférée à l’encontre du Centre islamique de San Diego, mais les autorités ont trouvé des preuves que les suspects s’étaient livrés à une « rhétorique haineuse généralisée », a déclaré le chef de la police de San Diego, Scott Wahl.
Il a refusé de donner plus de détails, mais a déclaré que les « circonstances qui ont conduit à cette affaire » seraient révélées dans les jours à venir.
Avant l’attaque, les policiers étaient déjà à la recherche de l’un des adolescents, car sa mère avait appelé la police, craignant que son fils ne soit suicidaire et ne se soit enfui, a indiqué la police. Des armes avaient disparu du domicile et le véhicule de la mère n’était plus là.
Les recherches sont devenues encore plus urgentes lorsque la police a appris qu’il était habillé en tenue de camouflage et qu’il était avec une connaissance – des détails inattendus pour quelqu’un sur le point de se suicider, a-t-il déclaré.
La police a commencé à utiliser toutes les technologies possibles pour retrouver le jeune homme de 17 et 18 ans, y compris les lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation. Le département a envoyé les autorités dans un centre commercial proche de l’endroit où la voiture avait été suivie par la police, et les officiers ont alerté une école où au moins l’un des suspects avait été élève, a indiqué Scott Wahl.
Parmi les personnes tuées figure un garde de sécurité de la mosquée, dont la police pense qu’il a joué un rôle essentiel en empêchant l’attaque d’être « bien pire ».
« On peut dire que son action a été héroïque », a déclaré le chef de la police de San Diego lors d’une conférence de presse ultérieure. « Il a sans aucun doute sauvé des vies aujourd’hui. »
Un ami de la famille a identifié le gardien comme étant Amin Abdullah, un visage bien connu de la mosquée qui y travaillait depuis plus de dix ans.
« Il voulait défendre les innocents et a donc décidé de devenir agent de sécurité », a déclaré Shaykh Uthman Ibn Farooq, qui s’est entretenu avec le fils d’Amin Abdullah.
Le centre est la plus grande mosquée de la région du comté de San Diego et comprend l’école Al Rashid, qui propose des cours de langue arabe, d’études islamiques et de Coran pour les élèves âgés de cinq ans et plus, selon son site web.
La police est intervenue dans les quatre minutes qui ont suivi l’appel. À leur arrivée, des coups de feu ont retenti à quelques rues de là, où un paysagiste a été blessé par balle. Les tireurs ont été retrouvés morts dans un véhicule arrêté au milieu d’une route à proximité, a indiqué Scott Wahl.
Des images de la télévision aérienne ont montré plus d’une douzaine d’enfants se tenant par la main et sortis du parking du centre alors qu’il était encerclé par des dizaines de véhicules de police.
La mosquée se trouve dans un quartier de maisons, d’appartements et de centres commerciaux où vivent de nombreux musulmans et où les restaurants, les boutiques et les marchés du Moyen-Orient sont très présents.
Le directeur de la mosquée, l’imam Taha Hassane, a déclaré qu’il était « extrêmement scandaleux de s’en prendre à un lieu de culte ».
« Tous les lieux de culte de notre belle ville devraient toujours être protégés », a-t-il déclaré.
Le Conseil des relations américano-islamiques, l’un des plus grands groupes de défense des droits civiques des musulmans aux États-Unis, a condamné la fusillade.
« Personne ne devrait jamais craindre pour sa sécurité lorsqu’il assiste aux prières ou étudie dans une école primaire », a déclaré Tazheen Nizam, directeur exécutif du CAIR-San Diego, dans un communiqué.
« Nous nous efforçons d’en savoir plus sur cet incident et nous encourageons tout le monde à garder cette communauté dans ses prières. »
Le président américain Donald Trump s’est également exprimé sur la situation après que des journalistes l’ont interrogé à ce sujet peu après l’apparition des rapports, où il a dénoncé l’incident de la fusillade et l’a qualifié de « situation terrible. »
Agences