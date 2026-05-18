Quand Samir El-Wafi invite les caricatures du ministère des affaires étrangères

La chaine TV El Hiwar Ettounsi avait eu l’amabilité de m’inviter à participer à cette émission de si Samir El Wafi consacrée à 70 ans de la diplomatie tunisienne et ce 2 semaines avant sa diffusion hier dimanche 17 mai .
J’avais décliné gentiment l’invitation.
Vu la nature de l’émission je prévoyais un réquisitoire en bon et due forme contre la diplomatie tunisienne surtout du temps du Zaim Habib Bourguiba et du président Ben Ali. J’étais certain que l’on allait chercher les petites histoires et surtout la petite bête au lieu de faire connaître aux jeunes et aux moins jeunes l’histoire d’une diplomatie militante qui a su forcer l’estime et le respect de part le monde malgré le peu de moyens dont elle a toujours disposé.
Je m’attendais à cette dérive et à ce spectacle désolant qui plaît à la foule au détriment des prouesses et des grands rendez-vous que la diplomatie tunisienne a pris à travers des décennies.
Il ne faut pas s’attendre à des miracles avec des émissions people où le show prime sur toutes les autres considérations car pour ce genre d’émissions plutôt folkloriques il ne s’agit que de l’audimat sans plus, où chacun s’adonne à cœur joie pour apparaître le plus grand gladiateur de tous les temps, le meilleur connaisseur des relations internationales.
C’est triste de donner libre cours à sa rengaine, de profiter de l’occasion pour dénigrer et calomnier un département dont la première mission est de défendre la patrie Tunisie. Je suis triste pour cet acharnement louche et tendancieux pour porter un coup bas à l’une des dernières citadelles de la quintessence qu’est le ministère des affaires étrangères.
Désolé de constater que les personnes qui ont assisté et joué le jeu de l’animateur ne sont pas représentatifs d’un corps sain majoritairement dynamique, patriote et de haut niveau intellectuel.
Désolé le ministère des affaires étrangères auquel j’ai eu l’honneur d’appartenir n’a rien à voir avec les caricatures qui n’honorent pas leurs auteurs.
Pour ma part je suis très heureux de n’avoir pas assisté à cette émission de règlement de compte car pour moi comme pour mes collègues actifs et à la retraite parler de la diplomatie tunisienne c’est traiter de grandes questions loin de tout bavardage stérile.!!
Ezzeddine Zayani