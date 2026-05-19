Fusillade à la mosquée aux Etats-Unis : écrits anti-islamiques et autocollant «SS» retrouvés dans le véhicule des tireurs

Les deux individus qui ont tué trois personnes dans une mosquée de San Diego, le 18 mai, ont été identifiés comme étant Cain Clark, 17 ans, et Caleb Velasquez, 18 ans, selon une source policière citée par un quotidien. Des écrits anti-islamiques ainsi que des symboles nazis ont été retrouvés dans leur véhicule, non loin des lieux de la fusillade.
Le Centre islamique de San Diego, en Californie, a été la cible d’une attaque meurtrière le 18 mai, lorsque deux jeunes hommes en treillis ont ouvert le feu sur les personnes présentes dans la plus grande mosquée du comté, alors que la communauté musulmane célébrait le premier jour du Dhou al-hijja. Dans la foulée, les deux tireurs se sont suicidés.
Ces derniers ont été identifiés comme étant Cain Clark, 17 ans, et Caleb Velasquez, 18 ans, d’après une source policière citée par le quotidien New York Post. Selon cette même source, des écrits anti-islamiques ont été retrouvés dans le véhicule des tireurs, garé non loin du lieu de culte, ainsi que des inscriptions relevant du « discours de haine » figurant sur leurs armes.
« Un fusil de chasse et un bidon d’essence portant un autocollant “SS” sur le côté ont été retrouvés sur les lieux où les corps des tireurs ont été découverts », précise également cette source.
États-Unis : plus de 40 000 victimes des armes à feu en 2025
Parmi les trois victimes tuées, « l’une des personnes est un agent de sécurité », a déclaré le chef de la police de San Diego, Scott Wahl, lors d’une conférence de presse. « Je pense qu’il a joué un rôle déterminant pour éviter que la situation soit bien pire », a-t-il ajouté au sujet de ce père de huit enfants.
L’un des tireurs, signalé comme étant « en fugue » par sa mère, a laissé une note, mais Scott Wahl a refusé d’en divulguer le contenu. Le chef de la police de San Diego s’est toutefois montré sceptique quant au caractère « suicidaire » du jeune homme.
Les fusillades de masse restent récurrentes aux États-Unis où, selon le média The Trace, qui souligne une baisse depuis quatre ans, « plus de 110 personnes » sont abattues chaque jour. Le pays a enregistré près de 14 700 morts et plus de 26 200 blessés par armes à feu en 2025, selon ces données, qui excluent les suicides.
Fusillade à la mosquée aux Etats-Unis : écrits anti-islamiques et autocollant «SS» retrouvés dans le véhicule des tireurs