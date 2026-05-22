La Conférence des Bâtonniers s’indigne contre la condamnation politique de Chawki Tabib

La Conférence des Bâtonniers, représentée par sa vice-présidente Justine Devred, a suivi l’audience qui s’est tenue hier devant la chambre criminelle de Tunis, où Monsieur le bâtonnier Chawki Tabib, anciennement président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), a comparu détenu après avoir été écroué le 14 avril 2026, dans le cadre d’une autre procédure.
Celui-ci était poursuivi pour de prétendus faux et usage de faux commis dans l’exercice de ses fonctions de président de l’INLUCC en 2020.
Six heures de plaidoirie ont démontré qu’aucune charge sérieuse ne pouvait fonder une condamnation.
Pourtant, dans la nuit, les représentants de l’importante délégation internationale venue exprimer son soutien et sa solidarité ont appris qu’une peine de dix ans avait été prononcée à l’encontre du bâtonnier Tabib.
La Conférence des bâtonniers s’indigne contre cette condamnation politique visant à réduire au silence un membre éminent du barreau tunisien connu pour son intégrité, son sens de la justice et son attachement au droit et aux libertés.
La Conférence des bâtonniers exprime sa solidarité totale envers les confrères tunisiens et la famille du bâtonnier Tabib et réaffirme son attachement aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence.
Les signataires
-CNB Conseil National des Barreaux
-Barreau de Paris / Ordre des avocats de Paris
-CIB – Conférence internationale des Barreaux de tradition juridique commune ,
-CCBE – Council of Bars and Law Societies of Europe
-FEDERATION DES BARREAUX D’EUROPE , Observatoire international des avocats en danger, UIA Union Internationale des Avocats, Barreau de Lyon, Barreau de Bordeaux Ordre des avocats
Ordre Barreau de Rouen