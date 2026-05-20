Flottille pour Gaza : des militants filmés à genoux et mains liées

–Le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, a publié une vidéo montrant les militants de la Flottille pour Gaza, agenouillés et mains liées.
-Une vidéo qui a provoqué un tollé au sein de son gouvernement mais aussi à l’étranger.
-La France a convoqué l’ambassadeur israélien pour « obtenir des explications ».
« Bienvenue en Israël. » Le ministre d’extrême droite israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a provoqué un tollé au sein même de son gouvernement et à l’étranger en publiant une vidéo après l’arrestation en mer des centaines de militants propalestiniens qui naviguaient à bord de la Flottille pour Gaza par les forces israéliennes.
Sur cette vidéo publiée sur sa chaîne Telegram, Itamar Ben Gvir lance « Bienvenue en Israël, nous sommes chez nous », avec l’hymne national israélien en musique de fond. Des dizaines de militants apparaissent agenouillés les uns à côté des autres, visages collés au sol et mains liées, sur le pont d’un bateau de la marine israélienne. Une jeune femme, qui crie « Libérez la Palestine » au passage du ministre, se retrouve la tête pressée vers le sol par les services de sécurité.
« Spectacle honteux »
Le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, a jugé de telles images « pas conformes aux valeurs d’Israël » mais a aussi appelé à expulser les militants « dès que possible ». Son ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a de son côté accusé son collègue d’avoir « sciemment nui » à l’image du pays avec « ce spectacle honteux ». « Non, vous n’êtes pas le visage d’Israël », a insisté le chef de la diplomatie.
Les réactions étrangères n’ont pas non plus tardé. Le traitement réservé aux militants propalestiniens, parmi lesquels figurent de nombreux Italiens, a été jugé « inadmissible » par Rome qui a exigé « des excuses », et « monstrueux, indigne et inhumain » par Madrid, tandis que Dublin s’est dit « consterné et choqué » par la vidéo.
« Les agissements de M. Ben Gvir sont inadmissibles » . Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères
La France a annoncé mercredi avoir convoqué l’ambassadeur israélien pour « exprimer son indignation » à l’égard des agissements de Ben Gvir, coutumier des outrances, et « obtenir des explications ». « Les agissements de M. Ben Gvir à l’égard des passagers de la Flottille Global Sumud, dénoncés par ses propres collègues au gouvernement israélien, sont inadmissibles », a écrit sur X le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
« Quoi qu’on pense de cette Flottille – et nous avons indiqué à plusieurs reprises notre désapprobation de cette démarche -, nos compatriotes qui y participent doivent être traités avec respect et libérés dans les plus brefs délais », a-t-il ajouté.
Une cinquantaine de navires avaient quitté la Turquie la semaine dernière avec l’objectif de briser le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza, ravagée par deux ans de guerre. Ils ont été interceptés au large de Chypre lundi par les autorités israéliennes. Dans la nuit de mardi à mercredi, le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que 430 membres de la flottille avaient été transférés à bord de navires israéliens et faisaient route vers Israël. Les organisateurs de la flottille évoquent eux le chiffre de 486 personnes interpellées au total, dont 37 Français.
Agences