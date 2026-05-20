Le Pakistan déploie des milliers de soldats et beaucoup de moyens militaires en Arabie saoudite

Le Pakistan a déployé des milliers de soldats et des moyens militaires en Arabie saoudite dans le cadre d’un pacte de défense. Ce dispositif, qui inclurait avions de chasse, drones et systèmes antimissiles, intervient alors que le Pakistan tente également de jouer un rôle de médiateur dans les tensions régionales autour de l’Iran.
Le Pakistan a déployé environ 8 000 soldats, un escadron d’avions de chasse et des systèmes de défense aérienne en Arabie saoudite dans le cadre d’un accord de défense mutuelle renforçant la coopération militaire entre Islamabad et Riyad. Cette présence militaire intervient alors même que le Pakistan joue un rôle central de médiateur dans les tensions régionales impliquant l’Iran.
Selon plusieurs sources sécuritaires et gouvernementales, ce déploiement inclut une escadrille d’environ 16 avions de combat, principalement des JF-17 de fabrication sino-pakistanaise, ainsi que deux escadrilles de drones et un système de défense aérienne chinois HQ-9. Les équipements seraient opérés par des militaires pakistanais, tandis que leur financement serait assuré par l’Arabie saoudite. Les autorités des deux pays n’ont pas commenté ces informations.
Jusqu’à 80 000 soldats pakistanais
Les sources indiquent que cette force, déployée depuis avril, dépasse largement une simple mission de conseil. Elle comprendrait un dispositif opérationnel capable d’intervenir en cas d’attaque contre le royaume. En complément, des milliers de soldats pakistanais étaient déjà stationnés en Arabie saoudite dans le cadre d’accords antérieurs, portant le total des effectifs à un niveau significatif.
Le pacte de défense, signé l’an dernier et dont les détails restent confidentiels, prévoirait une assistance militaire mutuelle en cas d’agression. Selon certaines sources, il pourrait autoriser le déploiement de jusqu’à 80 000 soldats pakistanais pour sécuriser les frontières saoudiennes, ainsi que la présence de navires de guerre pakistanais, bien que leur déploiement effectif n’ait pas été confirmé.
Des responsables décrivent toutefois une mission à dominante de formation et de conseil dans le contexte des tensions régionales. Le dispositif aurait été renforcé après des frappes iraniennes ayant touché des infrastructures saoudiennes, alimentant les craintes d’une escalade militaire dans le Golfe.
Parallèlement, Islamabad s’est imposé comme médiateur dans la guerre américano-israélienne contre l’Iran, facilitant un cessez-le-feu entre Téhéran et Washington et accueillant des discussions diplomatiques entre les deux parties. Ces efforts s’inscrivent dans une relation historique de coopération militaire et économique entre le Pakistan et l’Arabie saoudite.
RT