L’OMS juge que l’épidémie d’Ebola ne constitue pas une « urgence pandémique »

Le risque épidémique de la flambée d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda est jugé « élevé aux niveaux national et régional » mais « faible au niveau mondial », sans toutefois constituer une « urgence pandémique », a annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Lors d’une conférence de presse, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que le comité d’urgence de l’agence onusienne, réuni mardi, a confirmé son évaluation précédente selon laquelle la situation en RDC et en Ouganda constituait une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), mais ne constituait pas une urgence pandémique.
M. Tedros avait déclaré dimanche une USPPI face à l’épidémie dans ces deux pays. C’est la première fois qu’un directeur général de l’OMS déclare une USPPI avant de convoquer un comité d’urgence.
Jusqu’à présent, 51 cas ont été confirmés dans les provinces orientales de l’Ituri et du Nord-Kivu en RDC, a précisé le chef de l’OMS, notant que l’ampleur de l’épidémie en RDC était beaucoup plus importante.
L’Ouganda a également fait état de deux cas confirmés dans sa capitale, Kampala, dont un décès, parmi deux personnes ayant voyagé depuis la RDC, a-t-il poursuivi, ajoutant qu’un ressortissant américain travaillant en RDC a été testé positif et transféré en Allemagne.
Au-delà des cas confirmés, on compte près de 600 cas suspects et 139 décès suspects, a encore dit M. Tedros.
Selon lui, l’OMS s’attend à ce que le nombre de cas continue d’augmenter, compte tenu de la durée pendant laquelle le virus a circulé avant que la flambée ne soit détectée.
Il est urgent d’agir immédiatement pour prévenir de nouveaux décès et mobiliser une riposte internationale efficace, a souligné M. Tedros.
Celui-ci a indiqué que l’OMS avait déployé du personnel, des fournitures, des équipements et des fonds pour appuyer les autorités nationales dans leur riposte.
En outre, le chef de l’OMS a dit avoir approuvé un financement supplémentaire de 3,4 millions de dollars au titre du Fonds de réserve pour les situations d’urgence, portant le total à 3,9 millions de dollars.
Xinhua