Pour défendre Israël , les États-Unis auraient utilisé la moitié de leurs intercepteurs THAAD

Les États-Unis ont utilisé un volume important de missiles intercepteurs pour défendre Israël face aux frappes iraniennes. Cette mobilisation met en évidence un déséquilibre entre les deux alliés et pèse sur les stocks américains. La situation alimente des interrogations sur la durabilité de l’engagement militaire de Washington dans la région.
L’armée américaine a engagé une quantité d’intercepteurs de missiles nettement supérieure à celle utilisée par Israël pour défendre son propre territoire lors des récentes frappes de représailles iraniennes, selon des informations publiées par le Washington Post. Cette implication massive de Washington met en lumière un déséquilibre croissant dans le partage du fardeau militaire entre les deux alliés.
D’après ces données, les États-Unis auraient déployé plus de 200 intercepteurs du système THAAD, soit près de la moitié de leur stock disponible, pour protéger Israël. À cela s’ajoutent plus de 100 missiles tirés depuis des navires américains en Méditerranée orientale. En comparaison, Israël aurait utilisé moins de 100 intercepteurs Arrow et environ 90 missiles du système « David’s Sling », tout en mobilisant ces capacités contre d’autres frappes de représailles, notamment les tirs venus du Yémen et du Liban.
Une dépendance accrue
Cette asymétrie a suscité des inquiétudes sur la soutenabilité des stocks américains, déjà jugés limités avant le conflit. Avec seulement environ 200 intercepteurs THAAD restants, plusieurs analystes estiment que la capacité de Washington à maintenir un tel niveau d’engagement pourrait être fragilisée en cas de reprise des hostilités. Le déploiement intensif aurait également entraîné des tensions logistiques au sein du Pentagone, certains alliés américains du Golfe s’étant même vu refuser des demandes de réapprovisionnement en missiles.
Dans ce contexte, la dépendance accrue d’Israël envers les systèmes américains soulève des questions stratégiques. Tel Aviv aurait récemment mis en maintenance certaines batteries de défense, renforçant encore la pression sur les capacités américaines. Un responsable cité par le journal évoque un « risque d’aggravation du déséquilibre » si les combats venaient à reprendre.
Sur le plan diplomatique, cette situation intervient alors que les discussions entre les Etats-Unis et l’Iran restent fragiles, après un cessez-le-feu encore instable. Le président Donald Trump a même averti qu’il pourrait relancer les attaques américaines si Téhéran ne respectait pas certaines conditions.
Pour plusieurs experts, cette dynamique illustre une réalité stratégique plus large : la défense d’Israël mobilise désormais une part significative des capacités américaines, au point de soulever des interrogations sur l’équilibre global des engagements militaires des États-Unis.
RT