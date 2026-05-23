Le représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies, Vassili Nebenzia, a dressé un bilan cinglant du plan de paix américain pour Gaza. Selon lui, malgré les promesses de prospérité économique, la réalité sur le terrain reste marquée par une violence continue et le non-respect des engagements politiques envers le peuple palestinien.
Le plan de paix visant à régler la situation dans la bande de Gaza, élaboré par le président américain Donald Trump, reste pour l’essentiel lettre morte, a déclaré Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU.
« En fait, à Gaza, depuis le cessez-le-feu annoncé le 10 octobre 2025, des civils palestiniens meurent quotidiennement sous le feu israélien. Plus de 880 personnes ont été tuées et plus de 2 600 blessées. Selon les données du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, la majorité de ces personnes ont été tuées par des tirs de snipers ou des explosifs installés près des accès aux sources d’eau », a-t-il souligné.
Le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU a également souligné qu’une « véritable chasse » était menée contre les agents des forces de l’ordre palestiniennes, tandis que le rapport du site web du Conseil de paix « élude habilement » la responsabilité et le nombre de violations du cessez-le-feu.
Nebenzia a indiqué que, bien que les exigences d’Israël concernant la libération des otages détenus dans l’enclave palestinienne ainsi que la restitution des corps des victimes aient été pleinement satisfaites, plusieurs autres dispositions restent à mettre en œuvre.
« Les points du plan concernant le cessez-le-feu, l’envoi d’une aide humanitaire à grande échelle dans l’enclave, le transfert de la gestion de la bande à un comité technocratique palestinien, le déploiement de forces de stabilisation internationales, sans parler des promesses de transformer Gaza en une Riviera du Moyen-Orient avec des villes merveilleuses, de lui insuffler une nouvelle vie et de créer une zone économique spéciale, n’ont pas été mis en œuvre », a ajouté le diplomate russe.
« Le plan américain pour Gaza ne contient aucun engagement politique concret envers les Palestiniens. Épuisés par des décennies de guerre sanglante, ces derniers sont cyniquement appâtés par de belles images de stations balnéaires, de gratte-ciel et de promesses d’emplois. Tout cela en échange de leur propre État, promis par la communauté internationale il y a plus de 70 ans », a-t-il déclaré.
Le 9 octobre 2025, Israël et le Hamas, sous la médiation de l’Égypte, du Qatar, des États-Unis et de la Turquie, se sont mis d’accord sur la mise en œuvre de la première phase du plan de paix présenté par Donald Trump. Le lendemain, un cessez-le-feu est entré en vigueur dans la bande de Gaza.
Conformément à l’accord, les troupes israéliennes se sont retirées jusqu’à la « ligne jaune », tout en conservant sous leur contrôle plus de 50 % du territoire de la bande de Gaza. Néanmoins, malgré le cessez-le-feu en vigueur, la bande de Gaza continue d’être la cible de tirs israéliens. La dernière attaque a eu lieu le 17 mai, tuant au moins huit Palestiniens. Au total, depuis le début du conflit en octobre 2023, la guerre israélienne a causé la mort de plus de 72 000 Palestiniens, dont plusieurs centaines depuis la mise en place du cessez-le-feu partiel évoqué ces derniers mois.
RT