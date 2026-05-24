Le ministre israélien Itamar Ben Gvir persona non grata en France

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé samedi que le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, est désormais interdit de territoire français. Cela fait suite aux conditions d’arrestation des citoyens français arrêtés à bord de la Flottille pour Gaza.
Itamar Ben Gvir est désormais persona non grata en France. C’est le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a annoncé la décision samedi 23 mai en raison du traitement infligé aux passagers de la flottille pour Gaza.
« À compter de ce jour, Itamar Ben-Gvir est interdit d’accès au territoire français. Cette décision fait suite à ses agissements inqualifiables à l’égard de citoyens français et européens passagers de la flottille Global Sumud », a écrit Jean-Noël Barrot sur X.
« Nous ne pouvons tolérer que des ressortissants français puissent être ainsi menacés, intimidés ou brutalisés, qui plus est par un responsable public », poursuit-il.
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Dans une vidéo diffusée par le ministre de la Sécurité intérieure, on voyait des militants de la Flottille pour Gaza agenouillés et mains liées, ce qui avait provoqué un tollé international.
« Bienvenue en Israël, nous sommes chez nous », dit le ministre dans cette vidéo publiée sur sa chaîne Telegram, avec pour fond sonore l’hymne national israélien, et dans laquelle on voit des dizaines de militants agenouillés les uns à côté des autres.
Son geste a été critiqué au sein même du gouvernement israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a dénoncé un traitement qui « n’est pas conforme aux valeurs et aux normes d’Israël ».
Jean-Noël Barrot demande en outre à l’Union européenne, comme l’Italie, de prendre des sanctions contre Itamar Ben-Gvir.
Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté mardi 430 personnes à bord de 50 navires dans les eaux internationales afin d’empêcher cette flottille d’atteindre la côte de la bande de Gaza, dont elle avait l’intention de briser le blocus par Israël afin d’y distribuer de l’aide humanitaire.
Avec agences