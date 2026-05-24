Au-delà du décret 54 : les dernières mesures de Kais Saied pour museler la presse

La répression de la presse par la Tunisie ne se limite plus au décret 54. Les autorités utilisent maintenant les charges de criminalité financière, le gel des banques, la pression administrative et les procédures de dissolution pour affaiblir les journalistes et les médias indépendants
Pendant des années, la Tunisie a été considérée comme l’un des rares exemples de réussite en matière de liberté de la presse dans la région après le Printemps arabe. Au cours de la décennie qui a suivi la révolution de 2011, les journalistes ont bénéficié d’une plus grande latitude pour enquêter sur la corruption, critiquer les autorités et rendre compte de l’actualité avec une plus grande transparence que partout ailleurs en Afrique du Nord. Ces progrès, bien qu’imparfaits, ont marqué une rupture significative avec des décennies de contrôle autoritaire sur les médias.
Cependant, en 2026, cette tendance s’est inversée. Alors que le président Kaïs Saïed continue de s’appuyer sur le décret-loi n° 54, qu’il a imposé par la force en 2021, pour criminaliser les discours critiques et poursuivre les journalistes, les autorités déploient désormais un arsenal de tactiques plus large pour affaiblir les médias indépendants.
Le Comité pour la protection des journalistes a documenté comment les autorités tunisiennes ont utilisé des accusations de délits financiers, des restrictions administratives, des gels bancaires et des procédures de dissolution pour faire pression sur les journalistes, les médias et les organisations de la société civile.
Ensemble, ces développements révèlent une stratégie plus vaste : non seulement punir les journalistes individuellement, mais aussi démanteler l’infrastructure qui permet à un journalisme indépendant de survivre.
Décret 54 et menace d’emprisonnement
Les récentes condamnations de journalistes et commentateurs de renom illustrent comment la Tunisie continue de s’appuyer sur le décret-loi 54 pour criminaliser la liberté d’expression. La commentatrice politique et avocate Sonia Dahmani a été condamnée le 13 avril à 18 mois de prison, tandis que Ghassen Ben Khelifa, rédacteur en chef du quotidien indépendant local Inhiyez, a écopé de deux ans de prison en mars 2026.
Bien qu’aucun des deux ne soit actuellement incarcéré, ils vivent sous la menace constante d’une arrestation. Ce vide juridique, où les peines restent exécutoires à tout moment, est devenu un puissant instrument d’intimidation.
« Les autorités tunisiennes ont transformé la liberté de Sonia en une menace. En maintenant la menace de cette condamnation, elles nous contraignent au silence, car si nous prenons la parole, elle [Dahmani] pourrait être emprisonnée dès le lendemain », a déclaré Ramla Dahmani, la sœur de Sonia, au CPJ par téléphone.
Dahmani a fait l’objet d’au moins cinq poursuites judiciaires distinctes, toutes liées à ses commentaires dans les médias. Si certaines ont abouti à des peines de prison, au moins deux affaires sont toujours en cours, ce qui signifie qu’elle risque des peines supplémentaires et de nouvelles incarcérations.
Le cas de Ben Khelifa illustre comment les autorités rouvrent d’anciennes affaires pour infliger des sanctions au fil du temps. Arrêté une première fois en septembre 2022, il a été détenu pendant cinq jours avant d’être libéré dans l’attente de l’enquête. La peine de deux ans de prison prononcée en mars 2026 découle de cette même affaire, restée ouverte pendant plus de trois ans et liée à une page de réseau social que les autorités soupçonnent d’être associée à lui.
Dans une autre affaire, le journaliste Zied el-Heni, rédacteur en chef du site d’information Tunisian Press, a été arrêté pour avoir critiqué sur sa page Facebook les poursuites engagées contre le journaliste Khalifa Guesmi, depuis libéré, et condamné le 7 mai à un an de prison.
« Mon père est poursuivi simplement pour avoir fait son travail de journaliste : dénoncer les défaillances du système judiciaire et exiger des comptes », a déclaré Ela el-Heni, la fille de Zied, au CPJ. « Le harcèlement dont il est victime vise clairement à le faire taire et à faire un exemple afin d’instaurer l’autocensure chez les journalistes. »
Des accusations financières servent à prolonger la détention.
Au-delà des poursuites engagées en vertu du décret 54, les autorités ont de plus en plus recours aux accusations de délits financiers pour prolonger les détentions et intensifier le harcèlement judiciaire.
Les cas des journalistes radio Mourad Zghidi et Borhen Bsaies illustrent ce changement. Arrêtés en même temps que Dahmani en mai 2024, ils ont d’abord été poursuivis en vertu du décret 54, bénéficiant d’une réduction de peine en appel. Cependant, au lieu d’être libérés, ils ont fait l’objet de nouvelles enquêtes pour blanchiment d’argent et enrichissement illicite.
En janvier 2026, un tribunal de Tunis les a condamnés à trois ans et demi de prison, assortis de lourdes amendes et de saisies de biens.
Yesmine Zghidi, la fille de Mourad, a qualifié ces accusations de mesures de représailles visant à justifier leur maintien en détention et à les faire passer pour des criminels.
« Nos vies se sont arrêtées lorsque notre père a été arrêté », a-t-elle confié au CPJ par téléphone. « Le plus dur, c’est de savoir qu’il n’a rien fait de mal et qu’il est pourtant emprisonné sans raison. »
Ciblage des médias indépendants et de la société civile
En Tunisie, les organisations de la société civile sont confrontées à une vague croissante de restrictions administratives, d’obstacles au financement et de campagnes de diffamation publiques. Les médias indépendants n’y échappent pas. Fin avril 2026, les autorités tunisiennes ont suspendu pendant un mois la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), membre du Quatuor du dialogue national, lauréat du prix Nobel de la paix en 2015, ciblant ainsi l’une des organisations de défense des droits humains les plus anciennes et les plus importantes de la région.
L’un des exemples les plus flagrants est la tentative de dissolution d’Al Khatt, acteur majeur du paysage médiatique indépendant tunisien depuis plus de dix ans et association à l’origine du média d’investigation Inkyfada. Une audience concernant la demande de dissolution du gouvernement est prévue en juin.
Depuis fin 2023, Al Khatt subit une pression croissante, marquée d’abord par des restrictions bancaires répétées bloquant ses fonds pendant des mois, puis par des audits administratifs approfondis, des demandes de documents et une suspension d’un mois de ses activités en 2025.
Selon Malek Khadhraoui, cofondateur d’Inkyfada, l’organisation s’est conformée à toutes les demandes malgré la pression croissante des autorités.
« L’obstacle le plus préjudiciable a été les restrictions bancaires », a déclaré Khadhraoui au CPJ par téléphone. « Les transferts liés à nos projets ou services sont bloqués pendant des mois sans explication, et personne ne nous dit pourquoi ni pour combien de temps. »
Lors d’un entretien avec le CPJ en 2022, Khadhraoui avait averti que le président Saïed menaçait de restreindre le financement étranger des organisations de la société civile. Quatre ans plus tard, ces menaces se sont transformées en une campagne systématique de pressions financières visant les médias indépendants et les ONG.
« Le combat d’Al Khatt n’est pas seulement le sien, c’est celui de toute la société civile », a-t-il déclaré.
D’autres médias ont subi des mesures similaires. Le média indépendant Tumedia a vu un virement international de routine d’un donateur soudainement bloqué par la banque, selon un journaliste de Tumedia qui s’est confié au CPJ sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.
Les autorités ont exigé de nombreux documents financiers, notamment des informations sur les sources de financement du donateur. Malgré la soumission des documents requis, les fonds restent gelés sans explication claire, a indiqué le journaliste.
La rédactrice en chef du média, Khaoula Boukrim, est également la cible de ce qui semble être une campagne de diffamation coordonnée en ligne.
Le média indépendant Nawaat a également été suspendu pendant un mois en octobre 2025 suite à une série d’enquêtes, de contrôles financiers et fiscaux, et d’incidents de harcèlement.
Ces cas révèlent une stratégie plus large. En ciblant à la fois les journalistes et les médias pour lesquels ils travaillent, les autorités réduisent l’espace du journalisme indépendant sous de multiples angles.
De quoi l’écosystème informationnel tunisien a-t-il besoin aujourd’hui ?
« Ces derniers développements montrent à quel point la Tunisie s’est éloignée de sa réputation, après 2011, de refuge régional pour les libertés. Les autorités ne se contentent plus de cibler les journalistes, mais s’attaquent désormais aux conditions mêmes qui permettent l’existence de la liberté de la presse », a déclaré Carlos Martínez de la Serna, directeur des programmes du CPJ.
L’éventail croissant de mesures prises contre la presse en Tunisie souligne la nécessité d’une pression internationale soutenue sur les autorités tunisiennes.
En 2025, le CPJ a fait intervenir Ramla Dahmani au Parlement européen pour défendre sa sœur. L’institution a par la suite adopté une résolution exprimant son inquiétude quant à l’emprisonnement de Sonia et à la situation en Tunisie. Sonia Dahmani a été libérée le jour même de l’adoption de la résolution, illustrant l’influence que Bruxelles peut exercer sur la liberté de la presse en Tunisie.
Le CPJ continue de faire pression sur la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure afin qu’ils s’appuient sur cette dynamique et œuvrent pour la libération de Mourad Zghidi et Borhen Bsaies.
Le CPJ exhorte les autorités tunisiennes à mettre fin immédiatement à l’utilisation abusive du décret 54 pour poursuivre les journalistes pour leur travail et leurs prises de position, et à appliquer le décret 115 relatif au code de la presse. Les autorités doivent protéger les médias indépendants et cesser toute tentative de dissolution de leurs fédérations ou de restriction de leur financement.
Le courriel du CPJ adressé aux autorités tunisiennes pour obtenir des commentaires est resté sans réponse.
Source : CPJ , traduction Google