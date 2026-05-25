Téhéran annonce que la signature d’un accord avec Washington n’est pas imminente

L’Iran et les Etats-Unis « sont parvenus à des conclusions sur une grande partie des questions en discussion », mais la signature d’un accord n’est pas imminente, a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.
Il a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse hebdomadaire en commentant les derniers progrès relatifs aux négociations entre l’Iran et les Etats-Unis, sous la médiation du Pakistan, visant à mettre fin à la guerre.
M. Baghaï a indiqué que les développements des derniers jours étaient le résultat de plusieurs semaines de pourparlers sous la médiation du Pakistan, ajoutant que d’autres pays avaient également offert leurs bons offices durant le processus.
« Par conséquent, il est juste de dire que nous sommes parvenus à une conclusion sur une grande partie des questions en discussion. Mais il faut dire que cela signifie que la signature d’un accord est imminente, personne ne peut faire une telle affirmation », a-t-il souligné.
M. Baghaï a expliqué que cela était dû à plusieurs raisons, « notamment le fait que l’élaboration des politiques et la prise de décisions aux Etats-Unis sont soumises à une sorte d’hésitation institutionnalisée et que les Etats-Unis changent fréquemment de positions et d’avis, ce qui perturbe tout dialogue ».
M. Baghaï a noté que les négociations à ce stade se sont concentrées sur la fin de la guerre sur tous les fronts. « Nous n’avons pas de discussions sur les détails de la question nucléaire », a-t-il précisé.
Il a ajouté que de futures visites de la délégation iranienne à Islamabad et de la délégation pakistanaise à Téhéran seraient possibles si nécessaire, mais qu’aucun déplacement de ce type n’était prévu pour l’instant.
A propos d’une récente décision de l’UE d’imposer des sanctions à des individus et entités iraniens impliqués dans les actions et politiques de l’Iran concernant le détroit d’Ormuz, M. Baghaï a averti que toute action hostile déclencherait certainement une réponse de Téhéran. Il a souligné que le détroit était ouvert avant le 28 février, date à laquelle la guerre a éclaté avec les attaques américaines et israéliennes contre l’Iran.
Les discussions entre l’Iran et les Etats-Unis ne sont pas entrées dans les détails concernant le détroit d’Ormuz, a-t-il dit, ajoutant que la méthode de gestion du détroit est une question qui concerne les Etats côtiers.
Il a noté que l’Iran est en contact avec les parties concernées pour garantir qu’un mécanisme sera créé, afin de garantir la sécurité et la sûreté dans le détroit d’Ormuz ainsi que les intérêts de la communauté internationale de la meilleure manière possible.
M. Baghaï a déclaré samedi à la chaîne publique IRIB que l’Iran et les Etats-Unis travaillaient à finaliser un mémorandum d’entente (MoU) visant à mettre fin à la guerre.
« A ce stade, notre objectif est de mettre fin à la guerre imposée », a souligné M. Baghaï. « Notre intention a été de parvenir d’abord à un accord sur un MoU composé de 14 clauses. »
Il a noté que « dans un délai de 30 à 60 jours », Téhéran et Washington parviendraient à un accord final. « Parmi les principaux sujets à aborder dans le MoU figurent la cessation des attaques maritimes américaines, ou le blocus naval comme ils l’appellent eux-mêmes, et d’autres questions relatives à la libération des avoirs gelés iraniens. »
L’Iran et les Etats-Unis avaient conclu un cessez-le-feu le 8 avril après 40 jours de combats. Suite à la trêve, ils ont tenu une série de pourparlers de paix à Islamabad les 11 et 12 avril, qui n’ont pas abouti à un accord.
Au cours des dernières semaines, les deux parties se seraient échangé plusieurs propositions de plans définissant les conditions d’un accord de paix, par l’intermédiaire de la médiation pakistanaise.
Xinhua