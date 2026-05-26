Mojtaba Khamenei soutient qu’Israël s’était rapproché de la fin de sa « sinistre » vie

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a déclaré que les nations et territoires de la région du Moyen-Orient ne feront plus office de « boucliers » pour les bases militaires américaines, ajoutant que « le cours du temps ne s’inversera pas », ont rapporté ce mardi les médias iraniens.
Il a tenu ces propos dans un message relayé par les médias iraniens pour le jour d’Arafat, le second jour du pèlerinage Hajj à La Mecque.
Mojtaba Khamenei a affirmé que le monde musulman et les pays de la région disposaient de capacités considérables et d’intérêts communs qui définiront le nouvel ordre et la nouvelle géométrie de la région et du monde.
Il a appelé les Etats islamiques à promouvoir l’amitié et la coopération pour faire progresser le monde musulman et résoudre ses problèmes.
« Les Etats-Unis, en plus de ne pas avoir de refuge pour leur malveillance et l’établissement de leurs bases militaires dans la région, s’éloignent chaque jour un peu plus de leur ancien statut », a-t-il souligné.
Le guide suprême a ajouté qu’Israël s’était rapproché de la fin de sa « sinistre » vie, et assuré que l’avenir appartenait au monde musulman et à la civilisation islamique moderne.
D’après lui, l’Iran est parvenu à « mener la vie dure (à Israël) sous ses coups dévastateurs, à donner une grosse claque aux agresseurs américains et à empêcher l’ennemi de le forcer à abandonner » au cours de la guerre de 12 jours de juin 2025. Il a insisté sur le fait que l’Iran et les groupes de résistance, en particulier le Hezbollah, avaient obtenu une victoire face aux troupes américaine et israélienne, « qui étaient armées jusqu’aux dents », lors des 40 jours de conflit qui ont débuté fin février.
Le 28 février dernier, Israël et les Etats-Unis ont lancé des attaques conjointes sur Téhéran et d’autres villes iraniennes, tuant le guide suprême d’alors Ali Khamenei, plusieurs hauts commandants et des civils. L’Iran a répliqué par des vagues de frappes de missiles et de drones contre les structures israéliennes et américaines au Moyen-Orient. Un cessez-le-feu a été conclu entre les parties belligérantes le 8 avril.
Xinhua