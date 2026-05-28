J’ai connu en Si Hatem Ben Salem le patriote et l’humain, le compétent et l’expert au service de la Tunisie

Je suis sincèrement triste pour ce qui se passe dans mon pays. Le lynchage systématique, depuis la révolution de la brouette, est devenu un sport national. Toutefois en ce qui concerne le grand si Hatem Ben Salem l’un de nos brillants anciens ministres de l’éducation, un de nos secrétaires d’Etat aux affaires étrangères qui avaient laissé leurs valeureuses empreintes, l’un de nos anciens et excellents ambassadeurs en Turquie, au Sénégal, à Genève, bref s’attaquer à un homme d’Etat de l’envergure de si Hatem Ben Salem ne frôle plus seulement l’indécence mais relève de la calomnie et du dénigrement.
J’ai eu la chance de connaître si Hatem au lycée Khaznadar puis à Paris où nous avions poursuivi nos études supérieures et où si Hatem avait obtenu brillamment un doctorat d’Etat avec mention. Je suis sidéré de voir ce déballage suspect de tout ce qui relève des affaires en rapport avec la justice étalées sur les réseaux sociaux et ces attaques ciblées à l’encontre des personnes qui dérangent. Est ce que le fait d’avoir insisté dans une interview sur la nécessité de rembourser à l’Etat des milliards qui avaient été consentis à titre gracieux du temps d’ennahdha au pouvoir au nom d’une indemnisation fallacieuse ayant vidé les caisses de l’Etat que si Hatem Ben Salem fasse l’objet de cette cabale insidieuse avant que la justice ne tranche ?.
J’ai connu l’homme et le responsable, le patriote et l’humain, le compétent et l’expert au service de la Tunisie et je suis fier de son parcours.
Cher si Hatem et face à cette tentative visant votre éviction de la scène politique, vous avez tout mon soutien et mon respect. D’ailleurs on n’essaie d’abattre avec tous les moyens que les personnes qui ne sont pas acquises aux manœuvres de bas niveau et à la médiocracité.
Bon courage si Hatem, tel que je vous connais vous viendrez à bout de cette épreuve qui malheureusement ne fait que pestiférer la vie politique en Tunisie.!!!
Ezzeddine Zayani