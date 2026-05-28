Téhéran appelle au dégel « inconditionnel et total » des avoirs iraniens

Ali Bagheri Kani, secrétaire adjoint du Conseil suprême de sécurité nationale de l’Iran, a appelé au dégel « inconditionnel et total » des avoirs iraniens, a rapporté jeudi l’agence de presse semi-officielle Tasnim.
« Nous demandons le déblocage de tous les avoirs iraniens gelés par les Etats-Unis et c’est là un droit légitime de la nation iranienne », a-t-il dit en précisant que ces avoirs devaient être restitués « dans leur intégralité et sans condition ».
Une délégation iranienne de haut niveau est arrivée lundi à Doha, la capitale du Qatar, pour s’entretenir avec des responsables qataris au sujet d’un éventuel accord de paix avec les Etats-Unis et du dégel potentiel de leurs avoirs par ces derniers dans le cadre d’un accord final.
Téhéran a exigé la libération de ses avoirs gelés, d’une valeur de 24 milliards de dollars, lors des négociations avec les Etats-Unis visant à mettre fin à la guerre, a rapporté mardi Tasnim.
L’Iran, les Etats-Unis et Israël ont conclu un cessez-le-feu le 8 avril après 40 jours de combats. Depuis, des délégations iranienne et américaine ont eu des pourparlers de paix à Islamabad, la capitale du Pakistan, les 11 et 12 avril, mais ceux-ci n’ont rien donné.
Au cours des dernières semaines, les deux parties se seraient échangé plusieurs propositions concernant les conditions d’un règlement de leur conflit, dans le cadre d’une médiation pakistanaise.