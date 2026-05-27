Etats-Unis : le ministre de la santé attrape deux serpents à mains nues

Acte de bravoure ou de stupidité ? Mardi 26 mai 2026, le ministre américain de la Santé Robert Kennedy Jr. a partagé sur X une vidéo le montrant en train d’attraper deux serpents à mains nues, rapporte le New York Times . Les images, devenues virales, ont déjà été visionnées plus de 7,5 millions de fois.
Le neveu de l’ancien président des États-Unis se trouvait sur la terrasse d’une résidence en bord de mer appartenant à Mehmet Oz, chirurgien star outre-Atlantique, et responsable des programmes publics Medicare et Medicaid. Une partie des internautes a d’ailleurs dénoncé le contexte de cette vidéo, tournée dans une villa de luxe alors que de nombreux Américains subissent une hausse des prix de l’essence et une précarité grandissante.
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Laisser les animaux sauvages tranquilles
Selon la publication, les deux reptiles sont des couleuvres agiles (Coluber constrictor), une espèce non venimeuse. Une chance pour Robert Kennedy Jr., qui se fait mordre à plusieurs reprises au niveau des mains tandis que son épouse, hors champ, lui demande de les laisser partir.
Plusieurs experts animaliers ont commenté la séquence, rappelant qu’il était déconseillé d’interagir avec les animaux sauvages, précise Associated Press . Certains peuvent être très dangereux et ces rencontres peuvent surtout générer du stress inutile pour la faune. Enfin, il est déconseillé d’attraper un serpent par la queue car cette pratique peut leur occasionner des blessures au dos.
Acte de bravoure ou de stupidité ? Mardi 26 mai 2026, le ministre américain de la Santé Robert Kennedy Jr. a partagé sur X une vidéo le montrant en train d’attraper deux serpents à mains nues, rapporte le New York Times . Les images, devenues virales, ont déjà été visionnées plus de 7,5 millions de fois.
Le neveu de l’ancien président des États-Unis se trouvait sur la terrasse d’une résidence en bord de mer appartenant à Mehmet Oz, chirurgien star outre-Atlantique, et responsable des programmes publics Medicare et Medicaid. Une partie des internautes a d’ailleurs dénoncé le contexte de cette vidéo, tournée dans une villa de luxe alors que de nombreux Américains subissent une hausse des prix de l’essence et une précarité grandissante.
Un homme politique controversé
Le ministre de la Santé nommé par Donald Trump est un habitué du genre. Début mai, il s’affichait avec un étourneau qu’il venait de sauver sur une route et en juillet 2024, il posait déjà avec un crotale récupéré sur une autoroute californienne. Robert Kennedy Jr. est surtout connu pour ses sorties antivax et ses fake news. Il a d’ailleurs récemment déclaré que les « gens ne devraient pas suivre [ses] conseils médicaux ».