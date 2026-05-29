A l’occasion de l’Aïd , le chef du Polisario envoie un messages de félicitations à Kais Saied .

Dans une démarche inhabituelle, le leader du Polisario a inclus le président tunisien parmi le cercle très restreint des destinataires de ses messages de félicitations à l’occasion de l’Aïd al-Adha.
« En ce moment crucial de l’histoire de l’humanité, je ne peux que réaffirmer mon désir sincère de renforcer les liens de fraternité et d’amitié entre nos deux peuples en bâtissant des relations solides, fondées sur le respect mutuel et au service des intérêts de nos deux pays… »
Ce message a été envoyé alors que le président algérien Abdelmadjid Tebboune s’entretenait par téléphone avec son homologue tunisien, le mercredi 27 mai. Les deux chefs d’État ont convenu de se rencontrer prochainement, selon un communiqué de la présidence algérienne.
Traditionnellement, Brahim Ghali réserve ses vœux, lors des fêtes religieuses, aux présidents d’Algérie et de Mauritanie, les deux pays qui reconnaissent la « République arabe sahraouie démocratique (RASD) ». Tindouf espère que la Tunisie pourrait se joindre à ces deux États du Maghreb afin de rompre son isolement diplomatique et de contrer la tendance croissante des pays à retirer leur reconnaissance de la RASD au profit du plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara.
En octobre 2021, la Tunisie s’est abstenue lors du vote du Conseil de sécurité de l’ONU sur la résolution 2602, qui prolongeait d’un an le mandat de la MINURSO au Sahara.
Cependant, en août 2022, le président tunisien a personnellement reçu le dirigeant du Polisario à l’aéroport de Tunis lors de sa participation au Sommet Japon-Afrique. Depuis lors, la présence de délégations du Front aux conférences et réunions organisées en Tunisie est devenue de plus en plus fréquente.
L’initiative du dirigeant du Polisario intervient à un moment délicat pour le président tunisien, confronté à une opposition intérieure croissante. La semaine dernière encore, des avocats ont manifesté pour dénoncer la répression et la dégradation de la situation économique.
Alger et Tunis ont signé un accord de défense en octobre 2025.
Source ; Yabiladi