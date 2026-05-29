États-Unis : Donald Trump pousse pour un billet de 250 dollars à son effigie

Donald Trump envisagerait de faire imprimer de nouveaux billets de 250 dollars à son effigie, une initiative qui ferait franchir un nouveau seuil à la personnalisation du pouvoir aux États-Unis.
Donald Trump cherche à tout prix à laisser une empreinte aux États-Unis. Plus fort que son projet pharaonique d’arc de triomphe à Washington, le président veut apparaître sur un billet de banque de 250 dollars édité à l’occasion des 250 ans de la déclaration d’indépendance des États-Unis, le 4 juillet prochain. Ce serait une première dans l’histoire pour une personne toujours en vie depuis plus de 150 ans.
Jamais un président américain vivant n’a figuré sur un billet de banque. Cette règle historique vise justement à empêcher qu’un dirigeant en exercice transforme les symboles de l’État en instruments de glorification personnelle.
Pour ses critiques, ce projet ne relève donc pas seulement d’une décision monétaire : il incarne une logique de culte de la personnalité, où l’image du chef prend le pas sur les institutions.
En voulant inscrire son visage sur l’un des symboles les plus puissants de l’Amérique, Trump brouille une nouvelle fois la frontière entre pouvoir politique, mise en scène personnelle et propagande.
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La signature de Trump apposée sur les futurs billets de 100 dollars
Selon le Washington Post, des responsables politiques du ministère du Trésor ont multiplié les ordres en ce sens auprès du bureau de la gravure et de l’impression. La directrice de ce bureau qui s’opposait au projet pour des raisons légales et techniques a été limogée fin avril.
Des voix s’élèvent contre une récente série de décisions visant à marquer de nombreux bâtiments ou symboles des États-Unis de l’empreinte de Donald Trump. Son visage apparaît par exemple sur les passes annuelles pour accéder aux parcs nationaux. Le John F. Kennedy Center à Washington a été renommé Trump Kennedy Center. En mars, Donald Trump a déjà obtenu que sa signature soit apposée sur les futurs billets de 100 dollars, une première pour un président en exercice depuis 1861.