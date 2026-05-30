L’UNESCO rend hommage à la mémoire et à l’immense héritage philosophique d’Edgar Morin

L’UNESCO rend hommage à la mémoire et à l’immense héritage philosophique du tunisien Edgar Morin
À travers ses articles, livres et conférences – toujours marqués par une immense générosité – Edgar Morin a donné voix à la nuance, à la complexité et au dialogue essentiel entre les disciplines, face aux dangers de la spécialisation extrême.
Il nous a offert le cadeau exceptionnel de donner la conférence d’ouverture du centenaire de l’UNESCO, qui couvre un siècle de réflexion et d’engagement – peut-être la meilleure introduction pour ceux qui découvrent son travail aujourd’hui.
Le parcours intellectuel d’Edgar Morin est une méthode pour l’avenir : un art de la patience et une véritable initiation à l’art de la créativité et de la réflexion humaines, à une époque façonnée par les machines et l’intelligence artificielle.
➡️ Regardez ci-bas la conférence d’ouverture d’Edgar Morin prononcée à l’UNESCO à l’occasion de son 100e anniversaire :