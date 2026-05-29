Téhéran n’a pas l’intention de transporter l’uranium hautement enrichi à l’extérieur du pays

L’Iran n’a pas l’intention de transporter de l’uranium hautement enrichi à l’extérieur du pays, a déclaré vendredi Ebrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, à l’agence russe RIA Novosti.
« Nous n’avons pas l’intention de transporter de l’uranium hautement enrichi à l’extérieur du pays. Nous n’avons pas l’intention de transférer notre uranium enrichi à des pays tiers, à des intermédiaires, ni ailleurs », a-t-il affirmé.
M. Azizi a réitéré mercredi la position iranienne dans un message sur X, déclarant que « l’Iran ne se laissera pas intimider par la rhétorique de M. Trump sur ses lignes rouges : le droit d’enrichir l’uranium, la possession d’uranium enrichi, l’autorité sur le détroit d’Ormuz, et la levée des sanctions ».
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué jeudi que les stocks iraniens d’uranium hautement enrichi appartiennent à l’Iran et que seul le peuple iranien a le droit de décider de leur sort.
Xinhua