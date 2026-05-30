Au moins cinq Américains ont été blessés au Koweït après une frappe de représailles iranienne

Une frappe de représailles iranienne contre une base militaire américaine au Koweït a blessé cinq Américains, affirme Bloomberg. L’attaque a causé d’importants dégâts matériels, entraînant des dommages des drones MQ-9 Reaper. Téhéran a averti qu’il répondrait par des mesures plus fermes à toute nouvelle agression américaine.
Au moins cinq Américains ont été blessés lors d’une frappe iranienne contre la base aérienne d’Ali al-Salem au Koweït, a rapporté Bloomberg, citant une source. D’après l’interlocuteur de l’agence, la frappe a été lancée à l’aide d’un missile balistique Fateh-110. Les systèmes de défense aérienne koweïtiens ont intercepté le missile, mais des débris sont tombés sur le site de la base aérienne.
Selon Bloomberg, parmi les victimes figurent plusieurs militaires et sous-traitants américains, qui ont été légèrement blessés. Deux drones américains MQ-9 Reaper, d’une valeur d’environ 30 millions de dollars chacun, ont également été endommagés. Une source de l’agence a précisé qu’un des drones avait été détruit.
Le 28 mai, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé une attaque contre une base militaire américaine. Le communiqué a souligné que cette frappe constituait une riposte à des actions similaires menées par les États-Unis : d’après l’armée iranienne, c’est précisément depuis cette base que l’armée américaine avait attaqué une zone située près de l’aéroport de Bandar Abbas, dans le sud de l’Iran. Le CGRI a indiqué qu’en cas de nouvelle agression des mesures plus fermes seraient prises.
Ces attaques réciproques ont eu lieu alors que les parties discutaient d’une éventuelle prolongation du cessez-le-feu en vigueur depuis avril. Le 29 mai, le président américain Donald Trump a tenu une réunion de deux heures avec son équipe de sécurité nationale au centre de crise de la Maison Blanche. Toutefois, selon les médias, aucune décision n’a encore été prise concernant un nouvel accord.
Le dirigeant américain a lui-même partagé sur son réseau social Truth Social les conditions sur lesquelles pourrait se fonder un accord avec Téhéran. « L’Iran doit convenir qu’il n’aura jamais d’arme ou de bombe nucléaire. Le détroit d’Ormuz doit être immédiatement ouvert, sans péage, pour un trafic maritime non restreint dans les deux sens. Toutes les mines maritimes (bombes), le cas échéant, seront éliminées (nous avons éliminé, par détonation, de nombreuses mines de ce type avec nos formidables bâtiments de déminage sous-marin) », a-t-il écrit.
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, avait auparavant confirmé que les contacts avec les États-Unis se poursuivaient, mais qu’il n’y avait pas encore d’accord définitif. « D’autres points ont été mentionnés, comme la question nucléaire. Je le souligne : nous nous concentrons sur la fin du conflit à ce stade et ne discutons pas des détails du plan nucléaire », a-t-il souligné.
RT