سمير الوافي يكذب خبر مرض قيس سعيد

تريد المعارضة إقناع التوانسة بأن الرئيس مريض ويعالج في ألمانيا دون أن تجد هذا الخبر في الإعلام الألماني…أو الفرنسي…أو الإيطالي…الذي لا علم له بذلك وبرئيس دولة أخرى موجود في بلدهم أو في جوارها للعلاج…ودون أن يتسرب إلى أي قناة معروفة تترصد كل خبر عن تونس…ولم تعلم به سوى صفحة » أشرب تايك هاني جايك » أو صفحات المرتزقة و متسولي التيك توك وأرخص المدونين وحثالة الديجيتال !!؟؟
هل وصل إحتقار عقول التوانسة إلى درجة إعتبارهم سذج !؟؟…والغريب أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها هذه الإشاعة…وقد بلغ بهم الفشل إلى درجة إستجداء المرض ليكون حليفا سياسيا…بعد إستجداء الأجنبي بأجهزته وأمواله…وإستجداء الشيطان من أجل الكرسي
لذلك لا يثق التوانسة في هذه الطبقة السياسية…ويهجرون ويقاطعون شوارعهم…ولا يمشون معهم في نفس الطرقات والاتجاهات…وقد أصبح التطبيع معهم مستحيلا مهما كان الوضع في تونس
سمير الوافي