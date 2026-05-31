Donald Trump exige un durcissement du projet d’accord avec l’Iran

D’après des sources citées par Axios, Donald Trump réclame des modifications majeures sur le contrôle de l’uranium enrichi et la sécurité dans le détroit d’Ormuz. Malgré ces nouvelles exigences et l’attente d’une réponse de Téhéran, la Maison Blanche espère sceller un accord d’ici la fin de la semaine prochaine.
Le président américain Donald Trump a demandé que des modifications soient apportées au projet d’accord entre Washington et Téhéran concernant le programme nucléaire iranien et la reprise du transit par le détroit d’Ormuz, a rapporté Axios en citant des sources. Selon ces dernières, le dirigeant américain aurait notamment exigé un durcissement des dispositions relatives au programme nucléaire.
Axios a souligné que, dans la version actuelle du mémorandum, l’Iran se contentait de déclarer son renoncement à l’arme nucléaire, sans faire de concessions concrètes. Un délai de 60 jours est également prévu pour les négociations sur le sort des stocks d’uranium, ce qui ne convient pas à Donald Trump. Selon les sources, le locataire de la Maison Blanche exige des précisions concernant l’uranium enrichi, à savoir comment les États-Unis obtiendront ce matériau et dans quels délais.
Une autre source a indiqué que le dirigeant américain souhaitait également modifier certaines formulations concernant la reprise de la navigation dans le détroit d’Ormuz. L’Iran, quant à lui, ne semble pas pressé : des sources d’Axios ont noté qu’il faudrait attendre plusieurs jours pour obtenir une réponse du Guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei. Les interlocuteurs de l’agence ont affirmé que la partie américaine était convaincue de la conclusion réussie de l’accord, mais qu’il était difficile d’en préciser les délais. Dans le même temps, la Maison Blanche espère que l’accord sera tout de même conclu « d’ici la fin de la semaine prochaine ».
Selon Téhéran, les négociations ne portent pas sur le programme nucléaire
Le New York Times a également rapporté que Donald Trump avait durci les conditions de l’accord et transmis ses modifications à Téhéran pour examen. D’après des sources du journal, il s’agit des clauses de l’accord prévoyant le déblocage des avoirs iraniens. Les responsables ont toutefois souligné que le dirigeant américain s’irritait de la lenteur avec laquelle l’Iran répondait aux propositions des États-Unis.
Selon les médias, le projet de mémorandum pourrait prévoir une prolongation de la trêve de 60 jours, le lancement de négociations sur le programme nucléaire et la reprise de la navigation dans le détroit d’Ormuz. Le 29 mai, le président américain a tenu une réunion de deux heures avec son équipe de sécurité nationale au centre de crise de la Maison Blanche, mais n’a pas pris de décision définitive concernant l’accord avec l’Iran. Le ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé la poursuite des contacts avec les États-Unis, tout en indiquant qu’aucun accord définitif n’avait encore été conclu. Téhéran affirme que les négociations en cours sont axées sur la fin de la guerre et ne portent pas sur le programme nucléaire.
RT