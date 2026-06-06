Les forces américaines frappent des sites radar iraniens

Les forces américaines ont frappé vendredi plusieurs sites radar iraniens, a annoncé le Commandement central des Etats-Unis (CENTCOM), dans le cadre d’une nouvelle escalade qui menace le fragile cessez-le-feu au Moyen-Orient.
Il a précisé sur X que ces frappes ont eu lieu peu après que l’armée américaine a abattu quatre drones d’attaque iraniens à usage unique qui avaient été lancés en direction du détroit d’Ormuz, affirmant que ces drones constituaient « une menace immédiate pour le trafic maritime régional ».
« Les forces américaines ont frappé en conséquence des sites de radars de surveillance côtière iraniens à Gorouk et sur l’île de Qeshm afin de se prémunir contre de nouvelles attaques », a dit le CENTCOM.
Un éventuel accord de paix entre les Etats-Unis et l’Iran dépend de l’accord de l’administration Trump pour dégeler 24 milliards de dollars d’avoirs iraniens, a déclaré vendredi à CNN, Mohsen Rezaï, conseiller militaire du guide suprême, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, lors d’une interview exclusive à Téhéran, avertissant que Washington risquait de « s’engager dans une voie sans issue » s’il reprenait les hostilités.
« Les négociations sont dans l’impasse et (le président américain Donald) Trump doit sortir de cette impasse », a-t-il dit en ajoutant que « la balle est dans le camp de Trump ».
Donald Trump a déclaré vendredi lors d’une interview accordée à NBC News que les dirigeants iraniens n’étaient pas encore parvenus à un accord avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre parce qu’ils sont « forts » et « fiers », mais qu’en fin de compte, « ils n’ont pas le choix ».
Il a dit penser que l’Iran ne disposait actuellement qu’entre 21% et 22% des missiles dont il disposait au début de la guerre le 28 février dernier.