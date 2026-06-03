Qui a tué Chokri ? Circulez , il n’ y a rien à voir…

La question qu’on se posait depuis maintenant 13 longues années vient d’être résolue par les tribunaux. C’est la Nahdha et les gros bonnets de la Nahdha condamnées à perpétuité.
Comment et pourquoi a été tué Chori ?
C’est normalement et légallement les tribunaux qui devaient nous le dire et dans un procès public qui aurait dû même être télévisé compte tenu de l’importance de cette affaire devenue celle de tout un peuple.
Hélas, c’est un chroniqueur qui s’est substitué à la justice, , aux avocats, aux procureurs , aux débats contradictoires , ux plaidoieries , au piblic qui voulait savoir pour nous refaire en 15 minutes lle procès qui devait durer des semaines dans les tribunaux et publiquement.
Circulez , il n’ y a rien à voir dans les tribunaux. C’a se passe dans les plateaux
L’agitateur