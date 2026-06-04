Sous le Sahara, une gigantesque « mer » d’eau douce à partager entre la Tunisie , l’Algérie et la Libye

Alger a pris la première présidence tournante d’un tout nouvel organe de concertation avec Tunis et Tripoli, dans l’objectif de gérer durablement une « mer d’eau douce » souterraine.
Le plus difficile reste de s’entendre sur l’attribution à chacun d’une quote-part à puiser.
Sous le sable, une réserve d’eau douce colossale, 40 000 milliards de mètres cubes, soit la moitié du volume de la mer Caspienne. Si on étalait cette quantité d’eau sur toute la surface de la France, le pays se retrouverait sous 73 mètres de profondeur. Il s’agit du « système d’aquifères du grès nubien », la plus grande nappe phréatique du monde, située sous le Sahara.
Le 29 avril dernier, la Libye, l’Algérie et la Tunisie, trois des pays qu’il traverse, se sont engagés à son « exploitation rationnelle et équitable » dans ce qui est désormais appelé la Déclaration de Tripoli.
Pendant ce temps, les autorités libyennes sont à pied d’œuvre pour tirer le maximum de sa « grande rivière artificielle ». Cette infrastructure vieillissante bâtie dans les années 1980 sous l’impulsion de Mouammar Kadhafi pompe l’or bleu de ce « bassin de Nubie » pour alimenter tout un réseau de canalisations à travers le pays, du sud vers le nord.
La dépendance de la Libye vis-à-vis de ce réseau est absolument vitale, la « grande rivière » représentant 70 % de son approvisionnement en eau douce.
« Contrairement à la Libye, les pays voisins n’ont pas investi dans des équipements comparables, ce qui a créé au fil du temps une très importante asymétrie dans l’utilisation de la ressource », souligne Jalel Harchaoui, politologue associé au Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. « Au départ, personne ne s’en souciait, et puis à mesure que la hausse des températures et l’aridité des terres s’installent, l’idée de mieux partager la ressource s’impose, dans une sorte de course contre la montre », poursuit l’expert.
La sécheresse est devenue un enjeu politique, et même un thème de campagne. En 2024, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, candidat à sa réélection, avait dû dépêcher les camions-citernes de l’armée en réponse à des émeutes de la soif qui ont éclaté, notamment à Tiaret.
Preuve de l’intérêt croissant pour le bassin du Nubie : Alger a pris pour trois ans la première présidence tournante d’un « mécanisme de concertation » censé prévenir la « surexploitation et la pollution » du trésor commun.
À l’avenir, les autorités algériennes aimeraient elles aussi tirer bénéfice du précieux liquide, pas seulement pour répondre aux besoins primaires de la population. Un projet d’exploitation de gaz de schiste fait également craindre d’énormes consommations d’eau. Pourtant, tout comme un champ pétrolier, le bassin de Nubie, malgré sa taille colossale, est une ressource fossile héritée de temps très anciens. Par conséquent, il ne se renouvelle pas, ou très peu. Venir y puiser est donc un acte irréversible.
L’organe consultatif créé entre les trois pays est le résultat d’une promesse faite en 2024, après une rencontre du président algérien Abdelmadjid Tebboune avec son homologue tunisien Kaïs Saïed et le chef du Conseil présidentiel libyen Mohammed Al Menfi.
Ses travaux doivent déboucher sur une clé de répartition de la manne sur la base de modèles mathématiques, sachant qu’elle se trouve pour 62 % dans les profondeurs algériennes, contre 30 % en Libye et 8 % en Tunisie.
« Ce n’est pas une question arithmétique, mais politique, tout reste à faire dans la mise en œuvre », affirme Jalel Harchaoui, sceptique sur la formulation rapide d’une gestion partagée. « Cela voudrait dire convenir d’une méthodologie, échanger des statistiques fiables et objectives, ce dont nous sommes encore loin. »
Surtout dans une Libye tiraillée entre deux autorités concurrentes (de Tripoli à l’ouest et de Benghazi à l’est) depuis la chute de Kadhafi en 2011. Avec 90 % de surface désertique, le pays figure parmi les six pays les plus secs au monde, selon l’ONU.
Source : Par Jean-Baptiste François , La Croix