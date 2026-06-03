Le Koweït rouvre son aéroport après des attaques présumées iraniennes

La Direction générale de l’aviation civile (DGCA) du Koweït a annoncé ce mercredi la reprise de tous les vols de la compagnie Kuwait Airways via le terminal 4 de l’Aéroport international de Koweït, après que des attaques présumées iraniennes ont fait un mort et 63 blessés.
Elle a précisé sur X que cette décision survenait après des inspections approfondies sur le terrain et des évaluations techniques menées par des équipes spécialisées et les autorités compétentes afin de vérifier l’état de préparation opérationnelle du terminal et sa capacité à accueillir en toute sécurité les vols et les passagers.
Plus tôt dans la journée, le ministère koweïtien des Affaires étrangères a annoncé qu’une personne avait été tuée et plusieurs autres blessées après que des missiles balistiques et des drones ont frappé des sites civils et stratégiques à travers le pays, notamment l’aéroport international de Koweït, lors d’attaques attribuées par le Koweït à l’Iran.
Il a fermement condamné dans un communiqué ce qu’il a qualifié d’attaques iraniennes répétées visant des infrastructures civiles essentielles.
Plus tard dans la journée, les autorités sanitaires koweïtiennes ont indiqué que 63 personnes avaient été blessées lors de ces attaques, ce qui a entraîné la mise en œuvre des plans d’urgence et la mobilisation d’équipes médicales dans tout l’Etat du Golfe.
Abdallah al-Sanad, porte-parole du ministère koweïtien de la Santé, a dit dans un communiqué de presse que son ministère était en état d’alerte maximale depuis les premières heures de l’attaque et avait mis en place des mesures d’urgence pour prendre en charge les blessés.
Il a précisé que les hôpitaux avaient accueilli les 63 blessés et pratiqué sept interventions chirurgicales d’urgence à la suite de ces attaques.
On compte parmi les blessés des civils, des employés de l’aéroport et des voyageurs, a indiqué M. Sanad, ajoutant que les victimes présentaient des blessures diverses, notamment des fractures, des blessures à la tête, des hémorragies cérébrales, des amputations et des blessures dues à l’explosion, ainsi que des cas d’inhalation de fumée.
Xinhua