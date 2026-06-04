L’échec de l’Allemagne à l’ONU ternit sa réputation internationale

Les Nations unies ont renouvelé plusieurs sièges au Conseil de sécurité. L’Allemagne n’avait pas ménagé pas ses efforts pour redevenir membre non-permanent pour deux ans. En vain.
Après avoir été devancée par l’Autriche et le Portugal, les responsables politiques et les diplomates se demandent si l’orientation de la politique étrangère de Berlin lui a coûté des voix décisives
Le fait que l’Allemagne n’ait, pour la toute première fois, pas réussi à décrocher un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU a fait des vagues à Berlin.
Friedrich Merz, le chancelier allemand, qui s’est efforcé de se positionner comme un dirigeant axé sur la politique étrangère, a insisté sur le fait que « ce résultat ne change en rien les tâches qui nous incombent aux Nations unies » et que l’Allemagne resterait « un pilier fiable du système multilatéral ».
Ses commentaires minimisant cet échec n’ont pas réussi à convaincre son partenaire de coalition, le Parti social-démocrate (SPD).
« L’engagement de l’Allemagne envers le droit international doit devenir encore plus clair et plus cohérent », a déclaré Siemtje Möller, vice-présidente du groupe parlementaire du SPD.
Lors du scrutin à bulletin secret qui s’est tenu à l’Assemblée générale des Nations unies, le Portugal et l’Autriche ont été élus avec respectivement 134 et 131 voix, tandis que l’Allemagne n’en a obtenu que 104.
Parmi les facteurs cités pour expliquer la défaite de l’Allemagne figurent le lancement relativement tardif de sa campagne, qui a permis à l’Autriche et au Portugal d’obtenir très tôt des promesses de soutien, ainsi que la position de Berlin en tant qu’allié indéfectible de l’Ukraine et d’Israël.
Johann Wadephul, le ministre des Affaires étrangères, a affirmé que la Russie s’était opposée à la candidature de l’Allemagne parce que Berlin était devenu le plus important soutien de Kiev. Cependant, des responsables du ministère des Affaires étrangères ont également émis l’hypothèse qu’un autre facteur était la perception internationale selon laquelle l’Allemagne est un fervent défenseur d’Israël.
Wadephul, qui n’est généralement pas considéré comme particulièrement proche de Jérusalem, a reconnu après le vote que la position de l’Allemagne avait peut-être joué un rôle. « Le fait que l’Allemagne doive toujours assumer une responsabilité particulière envers Israël en ce qui concerne le conflit au Moyen-Orient a peut-être également coûté des voix », a indiqué Wadephul, ajoutant : « Nous continuerons à assumer notre responsabilité historique. »
La perception selon laquelle l’Allemagne ne se montre pas assez critique n’a apparemment pas été modifiée par les restrictions temporaires à l’exportation d’armes vers Israël imposées par Berlin, introduites par le gouvernement Merz l’année dernière. Plus tôt cette année, le ministère des Affaires étrangères de Wadephul a également abandonné les projets annoncés par le gouvernement précédent visant à intervenir dans la procédure devant la Cour internationale de justice concernant les allégations de génocide formulées par l’Afrique du Sud à l’encontre d’Israël.
Un autre facteur pourrait être la réaction de l’Allemagne face à la guerre en Ukraine, où Berlin a adopté une position plus ambivalente que d’autres pays. Il convient notamment de noter que la ministre autrichienne des Affaires étrangères, Beate Meinl-Reisinger, a remercié le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à l’issue du vote, en publiant une photo d’eux deux ensemble sur les réseaux sociaux.
En raison de sa position de neutralité, Vienne n’a pas livré d’armes à l’Ukraine, une attitude qui a peut-être contribué à obtenir les voix de la Russie et des pays proches de Moscou.
L’Allemagne, deuxième contributeur au système onusien
Le ministère des Affaires étrangères justifiait sur son site internet le souhait de l’Allemagne par sa contribution financière : « En tant que deuxième pays contributeur du système de l’Onu (après les Etats-Unis, l’Allemagne est un partenaire fiable des Nations unies depuis plus de cinquante ans. »
Pourtant, Johannes Varwick, professeur en relations internationales de l’Université de Halle, estime que le choix de l’Allemagne n’était pas garanti : « Pendant des décennies, l’Allemagne a été saluée dans de nombreuses régions du monde comme un moteur des solutions politiques multilatérales. Aujourd’hui, les sujets de discorde sont nombreux », relève-t-il avant de donner la guerre Israël-Hamas, la guerre d’Iran et la guerre Russie-Ukraine en exemples.