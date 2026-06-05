Tunisie : Stop aux atrocités contre les personnes migrantes

La Tunisie est en train de devenir le théâtre d’une violence intolérable et d’une chasse à l’homme décomplexée.
Sous couvert de gestion migratoire, des êtres humains venus chercher refuge subissent quotidiennement des actes d’une cruauté absolue, indignes d’une terre de paix. La haine raciste et populiste s’est emparée de l’espace public, alimentée par des discours extrémistes sur les réseaux sociaux et tolérée par le silence coupable des autorités.
Sur le terrain, cela se traduit par des crimes innommables, allant des agressions physiques par des milices à des violations flagrantes de la dignité humaine, comme les agressions sexuelles sous la menace d’armes blanches.
Les personnes migrantes font face à des traques continuelles, à des expulsions illégales et à des déportations forcées vers des zones désertiques hostiles, sans eau ni nourriture, mettant des vies en péril immédiat.
Au lieu de protéger ces populations vulnérables, le pouvoir utilise leur détresse comme une diversion politique en les érigeant en boucs émissaires pour masquer les crises intérieures, légitimant ainsi la violence de la rue par des théories complotistes de changement démographique.
Pendant ce temps, l’Union européenne instrumentalise cette crise en externalisant ses frontières, sous-traitant cyniquement la misère humaine à la Tunisie tout en fermant les yeux sur ces violations flagrantes des droits fondamentaux.
Le silence face à ce martyr est une complicité, et ces actes barbares salissent durablement notre humanité commune.
Source :Histoire de Migrant