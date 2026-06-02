La Russie mène des frappes systématiques contre les infrastructures militaires ukrainiennes

Les forces armées russes mènent des frappes systématiques contre les infrastructures militaires ukrainiennes à Kiev et dans d’autres villes, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
Selon lui, la Russie reste ouverte à des pourparlers de paix avec l’Ukraine, mais le conflit se poursuivra si l’Ukraine continue de rejeter les « véritables négociations et les décisions sérieuses » visant à parvenir à un règlement pacifique.
Il a ajouté que les négociations sur le conflit ukrainien restaient en suspens, bien que Moscou maintienne un contact avec Washington par le biais des canaux existants.
Le ministère russe des Affaires étrangères avait annoncé le 25 mai que les forces armées russes menaient des « frappes cohérentes et systématiques » contre des installations militaro-industrielles ukrainiennes à Kiev à la suite de l’attaque de drone contre un bâtiment universitaire à Starobelsk, dans la région de Louhansk.
L’Ukraine a nié être responsable de l’attaque, affirmant que ses forces ne frappent que des installations militaires et des éléments utilisés à des fins militaires conformément au droit international humanitaire.