L’Iran reste résilient et capable de combats soutenus

L’Iran a reconstruit ses sites de missiles et son industrie tandis que les États-Unis ont perdu de l’élan
L’Iran a déjà rouvert les sites de missiles bombardés par les États-Unis et Israël, selon l’examen des images satellites par CNN, même si Donald Trump continue d’envoyer des signaux contradictoires sur un accord de règlement.
♦️ La géographie de l’Iran l’aide à protéger ses sites de missiles, dont certains sont construits jusqu’à 500 mètres de profondeur dans les montagnes sous une roche dure et dense capable de résister même aux bombes anti-bunker GBU-57
♦️ Étant donné cela, les États-Unis et Israël ont opté pour une stratégie axée sur le ciblage des routes d’accès et des entrées de tunnels
♦️ Pendant des semaines, les frappes américaines et israéliennes ont cherché à isoler le réseau de missiles souterrains de l’Iran en détruisant les routes d’accès et en enterrant les entrées de tunnels
♦️ Pourtant, les images satellites examinées par CNN suggèrent que l’Iran a contrecarré ces opérations coûteuses avec un peu plus que des bulldozers et des camions-bennes :
➡️ Il a rouvert 50 des 69 entrées de tunnels touchées par les États-Unis et Israël dans 18 installations.
➡️ Les routes bombardées pour maintenir les lanceurs de missiles au sol ont été reconstruites, les images satellites montrant que presque tous les cratères ont été comblés et que certaines routes ont déjà été repavées
♦️ La reconstruction militaire de l’Iran est déjà en cours, avec la reprise de la production de drones et des efforts pour remplacer les lanceurs de missiles et la capacité de production d’armes perdus
L’Iran conserve 70% de son arsenal
🔴 Début mai, le Washington Post a cité une évaluation de la CIA indiquant que l’Iran a conservé la plupart de ses capacités militaires malgré les bombardements intensifs des États-Unis et d’Israël
➡️ Environ 75% de ses lanceurs de missiles mobiles restent opérationnels
➡️ On estime que 70% de son arsenal de missiles d’avant-guerre reste disponible pour le déploiement
🔴 Selon les estimations de la CIA, l’Iran pourrait résister à un blocus américain pendant au moins trois à quatre mois
🔴 Un responsable américain a déclaré au journal que l’Iran pourrait supporter une pression économique prolongée, potentiellement pendant des années
Les bases militaires américaines sont endommagées et dégradées
🌏 En mars, le New York Times a rapporté que « beaucoup des 13 » bases américaines dans le Golfe avaient été rendues inhabitables en raison des frappes iraniennes
🌏 En mai, le WaPo a rapporté que ce chiffre était plus élevé, constatant que les frappes aériennes iraniennes avaient endommagé ou détruit au moins 217 structures et 11 pièces d’équipement sur 15 sites militaires américains dans la région
🌏 Pour compliquer encore les choses, le stock de missiles américains a été épuisé par les efforts pour intercepter les missiles iraniens et les drones à bas prix
La fin du jeu ?
♦️ Trump semble agir comme s’il détenait toutes les cartes, mais même les évaluations du renseignement américain et les rapports des médias suggèrent que l’Iran reste résilient et capable de combats soutenus, tandis que les questions se multiplient sur l’efficacité de la stratégie militaire américaine.
♦️ En plus de cela, le temps presse pour Trump et le Parti républicain, avec les élections de mi-mandat américaines qui approchent
Fabrice Ribère