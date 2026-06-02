Le rachat de Taoufik Hospitals Group par le marocain Akdital menacé par un veto du président

Les ambitions tunisiennes du groupe marocain d’établissements de santé privés Akdital pourraient se heurter à un veto du palais de Carthage. Le projet de rachat de Taoufik Hospitals Group (THG) serait en effet en difficulté, rapporte ce mardi Africa Intelligence.
Annoncée en décembre 2025, l’opération devait permettre à Akdital de renforcer son développement en Afrique, à travers l’acquisition de THG pour un montant de 900 millions de dirhams (~85 M€). Le groupe tunisien exploite quatre établissements de santé, totalisant 600 lits, emploie environ 1 600 collaborateurs et s’appuie sur un réseau de 500 médecins partenaires.
Selon des sources citées par le média français, les réticences des autorités tunisiennes seraient liées à la nationalité marocaine de l’acquéreur.
Ce blocage potentiel intervient sur fond de fortes tensions diplomatiques entre Rabat et Tunis. Les relations entre les deux pays se sont nettement dégradées depuis août 2022, lorsque le président tunisien Kaïs Saïed avait réservé un accueil officiel au chef du Polisario, venu participer au sommet Japon-Union africaine.
En réaction, le Maroc avait rappelé son ambassadeur à Tunis pour consultations. Depuis, celui-ci n’a pas repris ses fonctions. La Tunisie avait, de son côté, adopté une mesure similaire concernant son ambassadeur à Rabat.
Source : www.yabiladi.com