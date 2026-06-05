La police israélienne compte recruter  des ultranationalistes pour les déployer autour de la mosquée Al-Aqsa

La police israélienne a lancé un plan visant à recruter des juifs religieux et des militants d’extrême droite pour servir sur l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa afin d’y affirmer le contrôle israélien, selon un rapport publié par le quotidien israélien Haaretz. Les autorités palestiniennes dénoncent une tentative de modifier le statu quo et le contrôle du site religieux. Le rôle du Waqf et le statut d’Al-Aqsa restent au cœur de fortes tensions politiques et religieuses à Jérusalem-Est occupée.
Selon le quotidien Haaretz, les autorités israéliennes chercheraient à recruter des ultranationalistes et des colons pour intégrer des unités de police déployées autour de la mosquée Al-Aqsa, située dans la partie est occupée de Jérusalem. Cette initiative, relayée par des responsables policiers, suscite de vives controverses en raison du profil des candidats recherchés et du rôle sensible de ce site religieux majeur.
D’après ces informations, un commandant adjoint de l’unité chargée de la sécurité du lieu aurait diffusé des appels à recrutement en ligne, invitant des « officiers religieux » à rejoindre les forces déployées sur place. Ces messages, partagés sur les réseaux sociaux et des groupes de discussion liés aux colons en Cisjordanie, évoquent la volonté de « participer à la mise en œuvre de la souveraineté » dans la zone.
Un virage dangereux
Le rapport de Haaretz indique également que des figures religieuses proches des mouvements dits du « Mont du Temple » encourageraient leurs sympathisants à rejoindre ces unités. Ces groupes, connus pour leurs positions radicales sur le site, soutiennent des visites régulières dans l’enceinte d’Al-Aqsa et prônent pour certains une transformation profonde du lieu. Certains militants saluent cette évolution comme un signe de reconnaissance politique accrue de leurs revendications.
Dans ce contexte, les autorités palestiniennes de Jérusalem ont dénoncé une initiative jugée « dangereuse », estimant qu’elle s’inscrit dans une stratégie visant à modifier le statut historique et religieux du site. Elles accusent ces démarches de renforcer l’influence de groupes extrémistes au sein des structures de contrôle israéliennes.
Selon ces responsables, cette dynamique marquerait une nouvelle étape dans la coopération entre institutions israéliennes et organisations liées au « Mont du Temple », avec pour objectif supposé d’affaiblir le rôle du Waqf islamique de Jérusalem, gestionnaire historique du site.
Le statut d’Al-Aqsa repose pourtant sur un accord ancien dit de statu quo qui encadre strictement l’accès et l’administration du lieu, considéré comme sacré par les musulmans et les juifs, chaque communauté lui attribuant une signification religieuse majeure. Depuis plusieurs années, des tensions récurrentes s’accentuent autour des règles d’accès et des visites du site.
Les Palestiniens dénoncent une érosion progressive de ce statu quo depuis l’occupation de Jérusalem-Est en 1967, estimant que les restrictions d’accès et la présence policière accrue modifient l’équilibre historique du lieu. Depuis octobre 2023, ces tensions se sont intensifiées, alimentées par des appels politiques en Israël à renforcer le contrôle sur l’esplanade.
RT
La police israélienne compte recruter des ultranationalistes pour les déployer autour de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est
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