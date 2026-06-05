Donald Trump se dit honoré de rencontrer le guide suprême iranien

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu’il serait disposé à rencontrer le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei si les deux parties parvenaient à un accord de paix.
« Je ne désire pas le rencontrer. Mais si je devais le rencontrer, j’en serais honoré. J’aimerais voir si nous parvenons à un accord, et si c’est le cas, c’est possible que je le rencontre. Ce serait OK pour moi », a déclaré M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche.
« Je dirais que je ne suis pas sa personne préférée, mais cela dit, c’est probablement un professionnel », a déclaré M. Trump. « Dans certains cercles, il jouit en fait d’une très bonne réputation ».
Interrogé sur la possibilité qu’une telle rencontre ait lieu aux Etats-Unis, M. Trump a répondu : « Je n’en ai pas vraiment entendu parler. Je ne l’ai pas suggéré, mais certaines personnes l’ont suggéré ».
Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a déclaré mardi qu’il pensait que le nouveau guide suprême iranien était en vie et qu’il « s’impliquait de plus en plus » dans les pourparlers en cours entre les Etats-Unis et l’Iran.
« Je pense qu’il y a des indications qui montrent qu’il s’implique de plus en plus à un certain niveau, même si toutes ses communications se sont faites par écrit et par l’intermédiaire de tiers », a dit M. Rubio aux législateurs lors d’une audition au Sénat.