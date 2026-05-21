وزارة الدفاع الوطني ترفض التشكيك في حيادها واستقلاليتها

على غير عادتها ، أصدرت اليوم وزارة الدفاع الوطني البلاغ أسفله ونشرته على صفحتها الرسمية بالأنترنات
أمام تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها، تذكّر وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية
وتؤكد من جديد أن الجيش الوطني سيظل ملتزمًا بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات، والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا