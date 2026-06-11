Le pape Léon XIV : l’Europe ne peut pas « s’habituer à compter les morts » dans la crise migratoire

Le pape Léon XIV appelle à l’ouverture de voies migratoires sûres, au renforcement des opérations de sauvetage et à une lutte accrue contre les réseaux de trafiquants
Le pape Léon XIV a appelé jeudi l’Europe à renforcer ses efforts face aux défis migratoires, plaidant pour la mise en place de voies de migration « sûres et légales » et mettant en garde contre l’indifférence croissante face aux décès de migrants en mer.
S’exprimant au port d’Arguineguín, sur l’île espagnole de Grande Canarie, l’un des principaux points d’entrée en Europe pour les migrants traversant l’Atlantique depuis l’Afrique de l’Ouest, le souverain pontife a estimé que la question migratoire devait susciter un « examen de conscience » des gouvernements et de la communauté internationale.
« Nous ne pouvons pas nous habituer à compter les morts », a-t-il déclaré.
Le pape a souligné que « la dignité humaine exige des voies de migration légales et sûres, des opérations de sauvetage et d’assistance, une véritable coopération contre les trafiquants, une protection effective des victimes, des processus d’intégration sérieux ainsi que des politiques permettant à chacun de vivre dignement dans son pays d’origine ».
Léon XIV a également appelé les pays d’origine, de transit et de destination à assumer davantage leurs responsabilités dans la protection des migrants et dans la lutte contre les réseaux criminels qui tirent profit de leur détresse.
Mettant en garde contre la banalisation des drames migratoires, il a affirmé que l’Europe ne pouvait défendre la dignité humaine tout en s’habituant aux morts de migrants en Méditerranée et dans l’Atlantique, qualifiant ces mers de « cimetières sans pierres tombales ».
« Chaque embarcation qui arrive n’apporte pas seulement des migrants ; elle pose aussi une question : quel monde avons-nous construit pour que tant de frères et de sœurs soient contraints de risquer leur vie afin d’en trouver une meilleure ? », a-t-il déclaré.
Le souverain pontife a rendu hommage aux secouristes, bénévoles et organisations humanitaires qui viennent en aide aux migrants arrivant aux Canaries.
À l’issue de son discours, les participants ont observé une minute de silence en mémoire des migrants morts lors de la traversée. Léon XIV a ensuite jeté des fleurs à la mer et béni une croix fabriquée à partir du bois d’embarcations ayant transporté des migrants jusqu’aux îles.
Selon l’ONG espagnole Caminando Fronteras, plus de 1 300 migrants ont perdu la vie en tentant de rejoindre l’Espagne par voie maritime au cours des cinq premiers mois de 2026.
Cette visite aux îles Canaries concrétise un souhait de longue date du pape François, qui espérait se rendre dans l’archipel avant son décès.
La question migratoire constitue l’un des thèmes centraux de la visite de Léon XIV en Espagne, premier déplacement du pape dans un grand pays d’Europe occidentale depuis son élection l’an dernier.