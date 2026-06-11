L’Iran annonce la fermeture du détroit d’Hormuz

Dans la nuit du 11 juin (heure locale), l’état-major des Forces armées iraniennes a annoncé la fermeture immédiate du détroit d’Hormuz à tous les navires, y compris les pétroliers et les cargos.
Selon le communiqué, toute tentative de traverser le détroit sera considérée comme un acte hostile.
Dans la foulée, la marine des Gardiens de la Révolution a affirmé que cette mesure resterait en vigueur jusqu’à nouvel ordre, accusant les États-Unis de violations répétées des accords de cessez-le-feu.
CGTN