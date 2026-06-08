Xi Jinping en visite d’Etat chez Kim Jong Un

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, est arrivé lundi à Pyongyang pour une visite d’Etat en République populaire démocratique de Corée (RPDC).
Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d’Etat de la RPDC, ainsi que son épouse, Ri Sol Ju, ont accueilli M. Xi et son épouse, Peng Liyuan, à l’aéroport. Après sa descente d’avion, M. Xi a échangé une chaleureuse poignée de main avec M. Kim.
M. Kim a organisé une grande cérémonie de bienvenue en l’honneur de M. Xi sur la place Kim Il Sung à Pyongyang. Les dirigeants des deux partis et des deux pays sont montés ensemble sur la tribune d’honneur. Au son d’une salve de 21 coups de canon, la fanfare militaire a joué les hymnes nationaux de la Chine et de la RPDC.
Accompagné de M. Kim, M. Xi a passé en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire coréenne. Ensuite, il a assisté à un défilé avec M. Kim.
Vêtus de leurs habits de fête, des habitants de Pyongyang de tous horizons, ainsi que des enfants et des adolescents, brandissant des drapeaux, des fleurs et des ballons, ont réservé un accueil chaleureux aux éminents invités chinois, les acclamant sous une pluie d’applaudissements et de cris de joie.
Sur le trajet entre l’aéroport et la place Kim Il Sung, puis entre la place Kim Il Sung et la résidence d’Etat de Kumsusan, des habitants de la RPDC se sont massés de part et d’autre des rues, saluant de la main pour accueillir l’arrivée de M. Xi.
Dans une tribune publiée lundi dans Rodong Sinmun, le journal officiel de la RPDC, avant son arrivée, M. Xi a déclaré envisager avec plaisir sa rencontre avec M. Kim, afin de discuter de l’amitié traditionnelle entre les deux pays et d’échanger leurs points de vue sur l’évolution générale des relations bilatérales.